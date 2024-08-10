下班後連收10幾條訊息！他不讀「被指責態度差」　網喊：給錢就回

▲原PO下班後還收到同事訊息。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

下班之後，還會回覆工作訊息嗎？近日有網友發文表示，他在某家公司當工讀生，因為他們是輪班制，所以有時就算交接了，同事還是會一直打電話、傳訊息問問題，由於他實在很困擾，於是索性不回，豈料卻被指責態度差，讓他無奈。貼文曝光後，引發討論。

有網友在Dcard上，以「下班不回訊息錯了嗎」為標題發文，提到他在一家小公司當工讀生，因為是輪班制，所以會有同事接他的班。每次交接時，同事都說沒問題，然而當他離開公司，對方卻會一直打電話問問題。

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原PO坦言，因為這電話實在太惱人，所以他便關掉LINE的通話功能，後來同事則改傳訊息，只是內容也大多是小事情。由於同事短短時間就刷十幾則訊息，所以他乾脆不讀，怎料隔天上班卻被指責，問他為何下班不回訊息？這樣態度很差。聞言，他也感到不滿，遇到這種狀況該怎麼辦？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「回他下班回訊息算加班喔，給錢我就回」、「直接離職啊，誰鳥他」、「你回她一句我簽的是勞動契約不是賣身契，那是另外的價錢」、「『下班』兩個字看不懂嗎？要不要重讀國小？上班的事就上班再說，下班誰理你」、「沒有錯，下班就是下班了」。

事實上，員工在非工作時間收到公司傳的訊息，若內容為指派工作，即算加班，但若只是工作提醒或溝通意見、不必馬上處理，則不算加班。此外，台北市勞動局首創「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，提及「離線權」概念，讓勞工在下班後可拒絕回覆工作訊息。

勞動局長高寶華指出，目前離線權沒有母法，所以暫無相關罰則，但可透過《勞基法》針對加班來開罰，若公司長官在員工下班後傳訊息，「員工看了之後，不能不認定員工是加班」，但勞工也要提出證明說自己有看，例如回訊息的截圖等。