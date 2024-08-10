快訊／YouTube前執行長癌逝！享年56歲　兒子2月才因吸毒過量亡

▲YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

Google執行長皮查伊在社群網站X上貼文證實，YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）因癌症病逝，享年56歲。

根據《路透社》報導，沃潔斯基的丈夫特羅珀（Dennis Troper）在Facebook發文表示，「我懷著強烈悲痛向大家分享沃潔斯基去世的消息，與我結縭26歲的愛妻、5個孩子的母親，在與非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer）共存2年後，在今天離開了我們。」

皮查伊（Sundar Pichai）也在貼文中表達哀悼之意，「我失去了我最親愛的朋友沃潔斯基，她和其他人一樣是Google歷史的核心人物，很難想像沒有她的世界會是什麼樣子。」

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous… — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 10, 2024

沃潔斯基從2014年開始擔任YouTube執行長，直到2023年2月宣布卸下職務，後續轉任Google和Alphabet顧問。

作為Google創始的第16號員工，沃潔斯基在1999年加入後，負責規劃Google廣告和分析產品長達14年，並大力支持Google收購YouTube計畫，最終雙方在2006年以16.5億美元的價格成交。

令人感到悲痛的是，沃潔斯基的19歲兒子馬可．特羅珀（Marco Troper）才在今年2月被發現陳屍於美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的宿舍房間，法警單位驗出他體內含有5種不同的藥物或毒品，驗屍報告將死因列為「急性混合藥物中毒」，屬於意外用藥過量。

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