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快訊／YouTube前執行長癌逝！享年56歲　兒子2月才因吸毒過量亡

▲▼YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）。（圖／達志影像／美聯社）

▲YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

Google執行長皮查伊在社群網站X上貼文證實，YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）因癌症病逝，享年56歲。

根據《路透社》報導，沃潔斯基的丈夫特羅珀（Dennis Troper）在Facebook發文表示，「我懷著強烈悲痛向大家分享沃潔斯基去世的消息，與我結縭26歲的愛妻、5個孩子的母親，在與非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer）共存2年後，在今天離開了我們。」

皮查伊（Sundar Pichai）也在貼文中表達哀悼之意，「我失去了我最親愛的朋友沃潔斯基，她和其他人一樣是Google歷史的核心人物，很難想像沒有她的世界會是什麼樣子。」

沃潔斯基從2014年開始擔任YouTube執行長，直到2023年2月宣布卸下職務，後續轉任Google和Alphabet顧問。

作為Google創始的第16號員工，沃潔斯基在1999年加入後，負責規劃Google廣告和分析產品長達14年，並大力支持Google收購YouTube計畫，最終雙方在2006年以16.5億美元的價格成交。

令人感到悲痛的是，沃潔斯基的19歲兒子馬可．特羅珀（Marco Troper）才在今年2月被發現陳屍於美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的宿舍房間，法警單位驗出他體內含有5種不同的藥物或毒品，驗屍報告將死因列為「急性混合藥物中毒」，屬於意外用藥過量。

►YouTube前執行長19歲兒「吸毒吸到死」　驗屍檢出多達5種毒品藥物
►YouTube執行長蘇珊沃潔斯基離職　Google草創期全靠她家車庫

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