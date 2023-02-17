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YouTube執行長蘇珊沃潔斯基離職　Google草創期全靠她家車庫

▲▼YouTube執行長蘇珊沃潔斯基離職　Google草創期全靠她家車庫。（圖／路透社）

▲ YouTube執行長蘇珊沃潔斯基離職。（圖／路透社）

記者樓菀玲／台北報導

YouTube 執行長蘇珊．沃潔斯基（Susan Wojcicki）稍早在官方部落格當中，證實了自己即將離職的消息，提到未來 YouTube 執行長將由現任產品長尼爾．莫漢（Neal Mohan）接手，離開 YouTube 的蘇珊．沃潔斯基在接下來會擔任 Google 和 Alphabet 顧問。

蘇珊．沃潔斯基是在公司待了超過 24 年的老 Google 人，同時也是兩位創辦人 Larry Page、Sergey Brin 的舊識，甚至 Google 在草創期所租用的車庫，蘇珊．沃潔斯基就是當時的房東。

蘇珊．沃潔斯基稱基於家庭、健康和生涯規劃等因素決定離開這家服務多年的老東家，而她擔任執行長的時間大約為 2014 年開始，在蘇珊．沃潔斯基任職執行長的 9 年期間，YouTube 快速崛起成為全球最大影音平台。

作為 Google 創始的第 16 號員工，蘇珊．沃潔斯基在 1999 年加入後，有 14 年的時光主要負責規劃 Google 廣告和分析產品，並且大力支持 Google 收購 YouTube 計畫，最終雙方在 2006 年以 16.5 億美元的價格成交，而蘇珊．沃潔斯基也在 2014 年開始擔任 YouTube 執行長，直到 2023 年宣布離職。

蘇珊．沃潔斯基本人宣稱在離職之前會盡力協助新任執行長尼爾．莫漢完成交接工作，之後將會以 Google 和 Alphabet 顧問的身分繼續提供投資組合等相關建議。

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