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社會 社會焦點 保障人權

20偷渡客擠3坪「糞坑密艙」缺氧喊救命　大量瓶裝水露餡

記者黃翊婷／綜合報導

高雄檢警6日在高雄港清查「海X九號」漁船，發現躲在暗艙中的20名偷渡客，其中18人過去在印尼峇里島從事網路詐騙，其餘2人另案通緝中。海委會主委管碧玲表示，這20人就躲在3坪大、沼氣瀰漫的密艙中，幸好海巡同仁機警，發現船上載著大量飲用水，這才破獲這起驚人的偷渡案。

高雄20偷渡客。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲船上載有大量飲用水，引起海巡人員懷疑。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

海巡署透過臉書「海巡署長室」發文說明案件經過，6日清晨南部分署第五岸巡隊一港口安檢所同仁在高雄港清查「海X九號」漁船，剛上船就發現船上載有大量瓶裝飲用水，因此起了疑心，接著又聽到敲擊聲，循著聲音找尋卻來到一間廁所，再仔細檢查一番，發現聲音竟然是從廁所地板下面傳出來的，於是立刻要求船長把密艙打開，躲在密艙中的20人被發現時均滿頭大汗，急著爬出來呼吸新鮮空氣。

▲▼偷渡客 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▼▲20名偷渡客中，有18人是詐團成員、2人是通緝犯。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼偷渡客 。（圖／記者陳宏瑞攝）

海委會主委管碧玲也提到，該密艙僅3坪大、沼氣瀰漫，幸好海巡同仁機警，才破獲這起驚人的偷渡案。管碧玲接著說道，這20人當中，18人是詐騙犯、2人是涉犯毒品、傷害致死罪的通緝犯，他們能被集體運送出海，甚至被查獲毒品，背後可能藏有犯罪組織系統。

管碧玲呼籲檢方用最精銳的團隊溯源追查，將幕後首腦揪出來，避免這種惡性重大的犯罪再次發生，同時她也鼓勵並認同海巡同仁的努力，案發當日便頒發加菜金給港警和岸巡隊、查緝隊，要求明察嚴辦。

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