克莉芙嗨吻金牌！　霸氣喊：針對性別攻擊的最好回應

▲克莉芙表示「這面金牌是針對我猛烈攻擊的最佳回應」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）在66公斤級賽事中，以5比0完勝中國選手楊柳奪金。克莉芙賽後表示，「我生來就是女性，也一直以女性身分過日子，這面金牌是針對我猛烈攻擊的最好回應。」

▲克莉芙擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）



根據《路透社》報導，現年25歲的克莉芙9日在女子拳擊66公斤級金牌賽中，以5比0完勝楊柳，讓她成為首位贏得奧運拳擊金牌的阿爾及利亞女拳擊手。面對性別風波帶來的壓力，克莉芙在賽後記者會上激動表示，「這面金牌是針對我猛烈攻擊的最好回應。」

▲克莉芙奪得女子拳擊66公斤級金牌，最右為我國拳擊好手陳念琴。（圖／路透）



克莉芙說，「這是我的夢想。8年了，我的夢想，我是奧運冠軍、金牌得主，我非常開心，8年了，我辦到了。」

克莉芙表示，「我這8年來沒有好好睡覺，不眠不休地練了8年，我真的好累，現在我是奧運冠軍，我好高興，我想要感謝所有前來支持我的人，謝謝大家、阿爾及利亞、還有巴黎的所有人。」

▲▼阿爾及利亞民眾上街歡慶克莉芙奪金。（圖／路透）



克莉芙也再次強調，「我是女人，跟任何女人都一樣。我生來就是女性，也一直以女性身分過日子，但成功的路上總是有敵人，他們見不得我成功。」

摘下銀牌的楊柳則說，「我為她感到高興，我尊重每一個人，我甚至會向她學習（拳擊）。」

女子拳擊66公斤級賽事的銅牌則是由泰國選手蘇萬納彭（Janjaem Suwannapheng）與我國「抗癌女拳王」陳念琴摘下

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