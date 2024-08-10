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不敵克莉芙摘銀！中國名將「回應對手性別爭議」：發揮非常出色

▲▼阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會8月10日舉行拳擊女子66公斤級決賽，中國選手楊柳奪得銀牌。在本場比賽中，楊柳對陣因性別爭議在巴黎奧運引發高度關注的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）。賽後，楊柳談及這位決賽對手，她表示，對手的發揮非常出色，一些好的技術方面非常值得學習。

比賽開始後，因為身高臂展接近，雙方的距離拉得比較開。不過克莉芙抓住幾次機會擊中楊柳，第一局過後，5位裁判都判定克莉芙獲勝。

第二回合，面對不利局面，雖然被壓制到全台外側，但是楊柳也成功予以反擊。在本回合，跟第一回合不一樣，楊柳開始選擇從逆時針方向來找機會發動攻擊，也收到了不錯的效果。不過對手也抓住了幾次不錯的機會，第二回合過後，5名裁判再次全部判定克莉芙獲勝。

第三回合，雖然楊柳仍在積極尋找機會，但是並沒有太好的辦法，克莉芙憑藉靈活的腳步一直在遊走閃躲。最終裁判裁定克莉芙獲勝，帶走這枚金牌，楊柳則收穫一枚銀牌。

賽後，楊柳談及這位決賽對手，她表示對手的發揮非常出色，一些好的技術方面非常值得學習。她還透露，自己之前處於封閉狀態備戰，並不瞭解關於她的爭議，直到今天才聽說，「賽前我就是正常專心在研究這個對手，想著怎麼去戰勝她。」

▲▼阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

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