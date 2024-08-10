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遊日注意！颱風瑪莉亞「極罕見路徑」曝　可能從東邊貫穿日本

▲▼遊日注意！颱風瑪莉亞「極罕見路徑」曝。（圖／日本氣象廳）

▲瑪莉亞有可能從東邊登陸日本，然而觀測史上只有2個颱風曾經從東北部登陸。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風瑪莉亞目前在日本東邊海域持續北上，預計12日會伴隨暴風圈從東北地區登陸，可能帶來強烈雨勢，專家更直言，此次颱風路徑「十分罕見」。甚至連JR東日本都提前預告，屆時東北、山形及秋田等新幹線可能誤點或停駛。

根據日本氣象廳的預測，瑪莉亞正從日本東部海域持續北上，氣象廳提醒，東北太平洋沿岸12日可能面臨大雨，並呼籲民眾嚴防土石流、低窪地區淹水、河川暴漲以及氾濫等災害。

瑪莉亞預計在8月12日大幅接近東北地區，並可能登陸。一旦登陸，颱風也將橫掃整個東北，並在貫穿日本後，於13日進入日本海。由於颱風移動速度較慢，可能會對日本造成長時間影響。

值得注意的是，自有記錄以來，颱風從東北太平洋沿岸登陸的情況極為罕見，僅發生過2次，分別在2016年岩手縣和2021年宮城縣，更顯得此次颱風路徑尤其異常。

隨著颱風接近，北日本地區預計8月11日將有雷雨，並伴隨強降雨。東北地區可能在11日中午前的24小時降雨量預計達到120毫米，12日中午前的24小時降雨量更可能達到300毫米。

另一方面，JR東日本公司表示，受到颱風持續靠近東北地區的影響，包括東北、山形及秋田等新幹線，8月12日可能會發生誤點或停駛等情況。

 

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