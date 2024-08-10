雲嘉大雷雨國家警報！7縣市豪大雨特報　週末熱爆37℃

▲今、明(10、11日)兩天晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上 。（圖／記者劉亮亨攝）



記者葉國吏／綜合報導

今、明(10、11日)兩天晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上；台灣在「大低壓環流」邊緣，中南部有局部陣雨或雷雨、午後則有局部大雷雨發生的機率。中央氣象署針對「雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至06時15分止。

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▲「雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(10、11日)兩天晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；大氣不穩定，清晨西南風與「陸風」輻合，中南部有局部陣雨或雷雨，午後有強對流、範圍雖稍縮小，仍影響大部分山區及平地，有局部大雷雨發生的機率，應注意劇烈天氣(雷擊、強風及瞬間大雨)。

▲7縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象署）



今日各地區氣溫為：北部24至37度，中部24至35度，南部24至33度，東部23至36度。氣象署針對台南市、屏東縣發佈豪雨特報；彰化以南地區大雨特報。

下週一至週五(12至16日)最高氣溫稍降；台灣水氣再增多，大氣不穩定，清晨西南風與「陸風」輻合，中南部偶有局部短暫陣雨，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣(雷擊、強風及瞬間大雨)。

▼輕颱「瑪莉亞」在日本東方海面，向北北西轉西北西，明日、下週一(11、12日)侵襲日本本州北部。13日20時另一擾動在「大低壓環流」中發展，並受其導引。（圖／三立準氣象.老大洩天機）