2024 LALAI桃園原住民族音樂節　8／24原民金曲歌王、歌后嗨唱

▲2024 LALAI桃園原住民族音樂節8/24青埔開唱。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」9日於市府舉行記者會。市長張善政表示，受到原民朋友歡迎的原住民族音樂節，今年於8月24日在桃園陽光劇場熱鬧登場。由市府原住民音樂人才培育計畫培養出的年輕新秀，亦將在音樂節中輪番演出，精彩可期，也歡迎市民朋友參加。

張市長指出，桃園市原住民人口數僅次於花蓮，且擁有完整的16族原住民族文化，相信本次的原住民音樂節，將以多元的音樂能量，帶來非常精彩的演出。原民局表示，「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」邀請眾多知名原住民歌手輪番開唱，包含原民金曲歌王桑布伊、金曲歌后阿爆、獲得今年金曲獎最佳新人獎MAKAV真愛所屬的那屋瓦少女隊、來自《聲林之王》的吱吱郭芝吟，還有以〈可不可以放進去一下下就好〉神曲爆紅的原住民歌手巴大雄、全能創作歌手LCY呂植宇，壓軸則由人氣爆棚的原子少年VERA帶來精彩演出。

此外，還有原林藝術舞集、永平工商表演藝術科Milaladiway原民藝術表演班、義盛國小雲之聲合唱團等表演團體，共同打造最熱鬧的原民音樂盛會。又，今(113)年市府於暑假推出原住民音樂人才培育計畫，吸引眾多熱愛音樂的原民朋友參與。課程分為「樂團組」、「音樂創作組」和「個人歌唱組」，邀請資深專業音樂人擔任培訓講師，讓學員可根據自身喜好選擇適合的課程，本次各組別前三名得獎者除可獲得獎金外，亦將於8月24日登台演出、展現培訓成果，唱出來自部落的好聲音。

「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」全程免費自由入場，現場還有搗麻糬、原民舞蹈、原民服裝等原民草地體驗，只要拍照打卡，皆可獲得「LALAI」限定客製精美頭巾。包括市議員王仙蓮、陳美梅、陳瑛、蘇偉恩、市府原民局長陳姿伶、觀旅局長周柏吟、地政局長蔡金鐘、法務局長賴彌鼎、秘書處長于建國、桃園區副區長邱創正、桃園市副總族群領袖唐光明等均一同出席活動。