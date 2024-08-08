桃園警遭違規撞死！姊淚吐「從警原因」曝弟弟喜好：今年滑不成了

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市政府警察局交通大隊楊梅分隊一名39歲吳姓員警，8日清晨騎機車上班時，遭違規左轉小客車撞上，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治。吳員姊姊哽咽透露，弟弟本來讀資訊，因為個性急公好義才去考警察特考，沒想到如今卻遇上憾事。

▲桃園警遭違規撞亡，姊姊心痛透露其從警原因。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

據了解，吳員8日清晨6時35分騎乘機車出門上班，孰料，行經中壢高鐵南路三段、聖德路一段路口時，遭由61歲陳姓男子駕駛的自小客車違規左轉撞上，吳員受有重傷當場倒地，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

警方初步調查，雙方並無酒駕，研判是陳男未依路口號誌、違規左轉釀禍，而家屬已從台中北上處理相關後事，至於詳細事故發生原因、經過，肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

檢方下午針對吳員遺體進行相驗，吳員姊姊透露，目前還沒有看到肇事者，「說真的再做一些後續也不能彌補一條生命，只能祈禱台灣如果可以從法制面、整體社會公民意識去提升，不管是什麼樣的用路人，大家都能彼此尊重，甚至是多一點的同理心，把自己跟別人的生命放在心上，這樣的憾事也許就會越來越少」

吳員姊姊心碎淚訴，過去有太多這種因違規而釀禍的新聞了，包括幼童、母親遭撞身亡的類似事件一而再再而三發生，「今天是一個警察同仁，我不知道這個警察同仁的犧牲可以帶來怎麼樣的改變，但真的希望這個社會可以進步跟改變， 變成公民都很和樂的社會，這些事情可以到此為止。」

吳員姊姊一度哽咽到無法言語，她吐露，弟弟是一個急公好義的人，本來讀資訊，大學畢業後才考警察特考從警，之前很喜歡看偵探故事，每年還會去北海道滑雪，今年就滑不成了，哀戚氣氛令人鼻酸。

▲桃園警遭違規左轉車輛撞死。（圖／記者沈繼昌翻攝）