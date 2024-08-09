鳴沙山萬人演唱會遇沙塵暴　「能見度降至0」遊客急走避疏散

記者魏有德／綜合報導

甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區在暑假推出「萬人星空演唱會」的表演活動，結合美景和音樂，吸引無數前往朝聖。就在7日晚間的活動進行時，現場突然刮起沙塵大風，讓主辦方及觀眾猝不及防，能見度幾乎等於0，不得不緊急安排現場觀眾疏散撤離。

▲敦煌鳴沙山月牙泉景區推出的萬人星空演唱會突遇沙塵天氣，遊客緊急疏散。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，多位網友發視頻（影片）稱，甘肅敦煌市鳴沙山月牙泉景區突遇沙塵天氣，萬名遊客緊急撤離。

根據民眾拍下的影片顯示，觀眾正隨著音樂在沙坡上放聲合唱，突然間狂風大作，風沙席捲而來，現場能見度頓時降低，工作人員則是冷靜喊話，希望觀眾有序離場，不要過於擁擠並注意安全。

敦煌氣象台7日下午發佈的沙塵預警顯示，預計當天下午到夜間，敦煌市大部鄉鎮將出現能見度小於3000米（公尺下同）的沙塵天氣，局地有沙塵暴（能見度小於1000米）。

相關工作人員事後表示，確有此事，遊客都已安全疏散，「當天的演唱會快結束時，因天氣變化出現沙塵天氣，有關部門的工作人員及時到場疏散了遊客。」

部分經歷現場的網友紛紛留言稱，「上一秒演唱會，下一秒沙塵暴，體驗感拉滿。」；「比別人多了一項旅行經歷，竟然趕上了沙塵暴。」；「天氣不好，去鳴沙山就像去渡劫一樣」。