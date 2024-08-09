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直擊八仙樂園鬼月廢墟！「資深員工」意外現身　親曝陰森實況

記者黃宥寧／新北報導

你是否也在懷念？位於新北八仙樂園，曾充滿歡笑與清涼的場所，但因9年前的一場「彩粉派對」悲劇而蒙上了陰影，樂園也因此無限期停業，甚至一度成陰森探險場所。《東森新媒體ETtoday》直擊鬼月份的八仙樂園，雖然失去往日的喧鬧與繁華，卻有「資深員工」在這片靜謐園區默默守護。

▼入口處的八仙樂園招牌經年累月的風霜和日曬使它的色彩褪色，已看不清上面的文字。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 八仙樂園 。（圖／記者黃宥寧攝）

八仙樂園塵爆甫過9週年，記者走訪現場，發現入口處的招牌經年累月的風吹雨打與烈日炙烤，使上面色彩逐漸褪色，字跡變得模糊不清，鋼鐵框架上覆蓋著厚厚的灰塵，漆面龜裂，而停車亭也張貼了明顯的暫停開放告示。

當記者踏入園區時，意外發現環境意外地整潔，不久後，一名年約6、70歲的女性管理人員蔡姐（化名）走了過來，語調輕柔地說明「這裡是私人土地，不開放參觀，妳別為難我」，經進一步了解，才得知蔡姐是園區的員工。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／八仙水上樂園）

▲曾熱鬧非凡的八仙樂園如今卻靜默無聲。（圖／翻攝自Facebook／八仙水上樂園）

「我是40年的老員工了！」蔡姐輕聲說，自1989年八仙樂園開園以來，當時才30多歲便成為了這裡的一員，受老闆指示，從2015年塵爆後，仍繼續留守在此維護環境。

「妳會怕嗎？」當記者提到粉塵爆炸奪走15條人命的憾事時，蔡姐淡淡地重複說了2遍「不是我們害他的，也都沒怎樣」隨後她手比向樂園裡面說「我們每天都在這到處走...整理得很漂亮」其語氣中透露出對八仙樂園的深厚情感，說著說著，蔡姐眼框已悄然泛紅。

蔡姐回憶起當年的日子，交通並不像現在這般便利，每天都需要從淡水搭船來上班，通勤路途常常讓她感到辛勞，每當踏入園區，看到眾多遊客的笑容與歡聲，疲憊便瞬間被拋在腦後，如今，交通方便了，但人潮也散去，曾經繁華的園區也變得冷清，語調中流露出深深的懷念和感傷，彷彿訴說著曾經的輝煌與現在的靜默。

▲▼ 八仙樂園 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲八仙樂園雖少了昔日繁華，但周圍環境仍保持的相當乾淨。（圖／記者黃宥寧攝）

話鋒一轉，蔡姐打趣地說其實自己已經退休了，但因為太喜歡八仙樂園，依然會來園區打掃巡查。她笑著說，連女兒都問她「妳怎麼那麼愛上班，怎麼那麼愛八仙，每天都要來？」蔡姐自豪地說「我上班從來沒有一天遲到過，連颱風天也從未請假」，365天只有休假，沒有請假，或許也正因如此，老闆才如此信任她，讓她繼續管理這片她深愛的樂園。

▲▼ 八仙樂園 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲八仙樂園雖無限期停業，但仍有資深員工默默留守著。（圖／記者黃宥寧攝）

當記者實地走訪，發現八仙樂園並沒有陰森的感覺，反而因為一位名叫蔡姐的忠心資深員工的留守，意外增添了幾分溫暖，蔡姐的存在彷彿是對過去美好時光的珍貴守護，人們心中同時也充滿了對未來的期待，期盼著那一天的到來——當八仙樂園能夠重新開幕，重現昔日的繁華與樂趣，讓曾經的歡笑再次在這片土地上回響。

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