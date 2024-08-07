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新竹驚見山豬逛大街！警遭攻擊左腿縫6針　飼主鐵棒驅趕打死牠

▲▼山豬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲芎林街頭3日晚間竟出現3隻山豬。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣芎林鄉3日深夜出現山豬逛大街，3隻離家出走的山豬引發交通混亂，其中一隻公山豬甚至還攻擊現場疏導的員警，造成左小腿縫了五、六針。飼主丁姓移工為了制止亂竄的山豬，拿出鐵棒失手打死公山豬，另2隻母山豬則被繩索綑綁制伏。警方將依相關規定對丁男進行裁罰及移送。

橫山警分局表示，3日深夜10點半接獲報案，3隻山豬在芎林鄉富林路二段與福昌街一帶亂竄，影響交通及人車安全。

巡邏員警趕到現場處理，但在疏導交通過程中，突遭其中一隻公山豬攻擊，造成左小腿受傷，隨後有4名員警到場支援。越南籍丁姓飼主見狀，拿起鐵棒揮打山豬試圖制止衝撞，卻失手將公山豬打死。

整個抓捕過程耗時約兩小時，直到翌日凌晨0點30分才結束，另2隻母山豬隨後被用繩索綑綁制伏。

警方初步調查，丁姓移工稱在老闆同意下，在公司的土地上用鐵皮和圍欄圈養這3隻山豬，但不知為何山豬偷跑出去。受傷員警送醫後左小腿縫了五、六針，目前已返家休養。

橫山警分局表示，飼主丁男縱容動物在路上亂跑違反《道路交通管理處罰條例》第84條，可處300元以上600元以下罰鍰。至於打死山豬是否違反《動物保護法》，新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇表示，動物攻擊人時可做緊急保護處置，因山豬攻擊警員已造成傷害，收到移送案件後將視情況裁量。

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