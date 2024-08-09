　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

空污問題知多少？家庭醫學林智葳醫師專業解析　改善室內空氣擁抱健康

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

大家都渴望呼吸到清新的空氣，但回到家後，空氣真的如想像中乾淨嗎？民眾對看不到的細菌、PM2.5以及有寵物的家庭對於毛髮飛揚所引起的過敏問題，都成為了現代人的困擾，為了了解民眾對於空氣清新的看法，特派員V仔走上街頭進行訪問！

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

當被問及空氣品質不佳對身體的影響時，民眾表示自己有過敏，當空氣不好的時候會有流鼻水等症狀，尤其是鄰居在陽台抽菸煙味飄散到居家中就會覺得很不舒服。同時，那些養寵物的人又是如何保持空氣清淨的呢？有人分享，每天都會使用吸塵器清潔，並在客廳放置空氣清淨機。然而，他們沒有意識到，空氣清淨機的擺放場域不足也會影響效果；許多人非常關注居家空氣品質的問題，平常有使用空氣清淨機的習慣，但只有在感覺到空氣品質不太好或是鼻子有點癢時才會打開空氣清淨機。

▲▼家庭醫學醫師,林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare。（圖／取自影片）

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

從這些訪問中，特派員V仔發現民眾對於空污問題都是一知半解，特別邀請專業的家庭醫學醫師林智葳來解惑，林醫師提醒民眾，空氣污染對於現代人的健康生活有非常大的影響。輕微的影響可能會導致呼吸道疾病，如氣喘、哮喘和皮膚蕁麻疹，而更嚴重的則可能引發肺癌等嚴重疾病，因此越來越多人在意居家空氣品質。

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

除了基本的清潔打掃，家庭醫學醫師林智葳還提醒大家要注意室內的濕度，例如在梅雨季節，室內濕度超過80%時，塵蟎的濃度就會大幅增加，對呼吸道非常不友好。此外，空氣中還存在一些看不見、摸不到的有害氣體，如PM2.5、懸浮微粒和臭氧，長期吸入這些有害物質對健康的危害非常大，因此，在室內放置一台空氣清淨機可以有效提升室內空氣品質，對於健康非常有幫助。

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

▲▼家庭醫學醫師,林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare。（圖／取自影片）

對於有養寵物的家庭，林智葳醫師認為毛小孩的掉毛可以用吸塵器解決，但是看不見的毛屑會飄浮在空氣中，家中濕度過高的時候，毛小孩的皮膚可能會生病，產生一些黴菌孢子，這些孢子也會懸浮在室內空氣中，無法用吸塵器清除，只能靠空氣清淨機去捕捉有害的氣體分子，因此挑選可靠的空氣清淨機就很重要，林智葳醫師建議，要根據房間大小選擇相對應坪數的適用機型，否則如果空間很大而清淨機很小，可能只有清淨機周圍的空氣比較乾淨，其他地方的空氣就無法確保良好品質。

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

▲▼家庭醫學醫師,林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare。（圖／取自影片）

LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代是一款為養寵物家庭和大空間環境而設計的空氣清淨機，具有360度環型機身設計，能夠有效提升空氣清淨效率，還搭載了清淨循環扇，可大幅提升空氣清淨效率。此外，這款空氣清淨機具有獨家過敏防禦技術，採用奈米離子結合UVNano技術，能夠去除99.99%的細菌，從而解決家中成員過敏的問題，另外配備寵物加強功能和毛髮專用濾網，能夠有效消除寵物的氣味和毛髮，確保家中清新乾淨。

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

不管是潮濕或是空污霾害的室內，LG PuriCare空氣對策解決專家都能提供最佳解決方案，針對不同坪數也都有適合的機型，LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代雙層設計適合30坪大空間，LG AeroTower風革機外型美又不佔空間，適合5坪左右環境，不僅涼暖皆宜，還可輕鬆切換不同的氣流強度，讓室內更加通風。

▲▼家醫科林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare 。（圖／取自影片）

▲▼家庭醫學醫師,林智葳醫師,LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代,LG PuriCare。（圖／取自影片）

至於空間比較小的租屋族喜歡多工合一的清淨機則適合LG AeroFurniture新淨几，採用茶几結合清淨機的設計，桌面有手機無線充電，還有氣氛燈功能，可以透過燈光營造空間時尚感，雖然體積小，但有360度空氣淨化功能，淨化空氣品質效率高。無論是換季抗敏還是日常使用，LG空氣清淨機都能成為你家中的空氣潔淨守護隊，讓你遠離過敏，每一口呼吸都是清新的享受。

LG 空氣對策解決專家陣容

ET快訊
認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷
碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法
巨雷擊中！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　畫面曝光
快訊／國家警報再響！大雷雨灌4縣市
比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手
獨／收孫安佐禮物「開心到狂親」　孫鵬驚喜：很開心
快訊／信義區怪手4樓高墜落！　駕駛受困搶救中
快訊／雷聲震落大樓水泥塊！　路人遭砸中
7歲女童捐出心、肝、腎　挽救3人性命

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

LG新無線吸塵器主打寵物家庭　618推加購優惠6折起

空污問題知多少？家庭醫學林智葳醫師專業解析　改善室內空氣擁抱健康

全家聯名「焦糖楓」串燒店料理隨時吃！搭霜淇淋買1送1、調酒冰沙

夏季烈日毒辣　醫師指出「兩光」傷害　專利SES 319保健品避免退化

全聯加碼「60元福利餐盒」接棒！2款海鮮口味亮相　南部也吃得到

霜淇淋買1送1、美式咖啡4杯88元！超商周末限時3天優惠一次看

狂賀郭婞淳奪銅！超商咖啡、霜淇淋買1送1　優惠噴發一次看

文旦減產更珍貴！黃偉哲上東森農場力推麻豆文旦　3萬顆40分鐘完銷

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

全聯、家樂福參展永續博覽會　揭秘螢火蟲復育、籠飼雞體驗箱

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

空污問題知多少？家庭醫學林智葳醫師專業解析　改善室內空氣擁抱健康

全家聯名「焦糖楓」串燒店料理隨時吃！搭霜淇淋買1送1、調酒冰沙

夏季烈日毒辣　醫師指出「兩光」傷害　專利SES 319保健品避免退化

全聯加碼「60元福利餐盒」接棒！2款海鮮口味亮相　南部也吃得到

霜淇淋買1送1、美式咖啡4杯88元！超商周末限時3天優惠一次看

狂賀郭婞淳奪銅！超商咖啡、霜淇淋買1送1　優惠噴發一次看

文旦減產更珍貴！黃偉哲上東森農場力推麻豆文旦　3萬顆40分鐘完銷

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

全聯、家樂福參展永續博覽會　揭秘螢火蟲復育、籠飼雞體驗箱

全家「永續快閃店」逛展送匠吐司！7-11「體驗關招牌燈」抽500元

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」　供應屋台點心與關東煮

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

郭子乾力挺拳擊好手林郁婷　再挺吳鳳要網友將心比心

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

F-22戰機抵達中東！　美國防部：若遭攻擊會保護以色列

婁峻碩跟陳念琴有私交「上場前都聽他歌」　奪牌祝賀訊息曝光！

肌肉男大生GG長滿小肉瘤「變成玉米串」　抽血確診愛滋秒崩潰

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

都不敢開冷氣！夏季電費一來他大崩潰「快跟租金一樣貴」

快訊／3地升級豪雨　18縣市持續豪大雨特報　　

高雄男鑽冰櫃「自標售1萬」　好市多怒了：請勿模仿！

消費熱門新聞

狂賀郭婞淳奪銅！超商咖啡、霜淇淋買1送1

全聯加碼「60元福利餐盒」新口味亮相

「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠一次看

7-11多入優惠82折加價限量小車

醫師指出兩光傷害保健品避免退化

超商促銷大噴發！咖啡買10送10、27杯888

漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑

肯德基推出「小怪獸無骨脆雞」！

超商咖啡買6送6！快設鬧鐘手刀搶

漫才天團達康.come、面白大丈夫登上校園舞台

全家永續快閃店送吐司、7-11體驗關燈抽500元

美式賣場獨賣家中必備「寵鬼神器」　爸媽手刀搶搬

7-11咖啡6杯188元！超夯宮廟卡送10%購物金

更多熱門

相關新聞

十盛摻奶精「1成分」害人破戒！醫怒了

十盛摻奶精「1成分」害人破戒！醫怒了

網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手創立的手搖品牌「十盛Shisheng」，近日被消基會點名奶茶使用的奶品標示不清，引發軒然大波。對此，十盛22日也在臉書發文宣布，7月23日限時1天「買1送1」優惠。然而此舉卻引來小兒科醫師林智葳搖頭，表示「熟成生乳」給人直覺就是鮮奶奶茶，若他事後被告知是奶精奶茶，一定會非常生氣，因為奶精這種反式脂肪的食物非常不健康，「我會盡量避免。」並感嘆「台灣可能沒有買一送一解決不了的事（？）」

刺青壯男發燒！　一聽戳鼻子秒拒絕「我怕痛」

刺青壯男發燒！　一聽戳鼻子秒拒絕「我怕痛」

RSV異常夏天現蹤！　醫揭3大症狀

RSV異常夏天現蹤！　醫揭3大症狀

醫：兒童藥水別隨意放冰箱

醫：兒童藥水別隨意放冰箱

診所「都是尖叫聲」驚見大蟑螂　醫：啪啪兩聲！任務結束

診所「都是尖叫聲」驚見大蟑螂　醫：啪啪兩聲！任務結束

關鍵字：

家庭醫學林智葳LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代LG PuriCare

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面