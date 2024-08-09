空污問題知多少？家庭醫學林智葳醫師專業解析　改善室內空氣擁抱健康

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大家都渴望呼吸到清新的空氣，但回到家後，空氣真的如想像中乾淨嗎？民眾對看不到的細菌、PM2.5以及有寵物的家庭對於毛髮飛揚所引起的過敏問題，都成為了現代人的困擾，為了了解民眾對於空氣清新的看法，特派員V仔走上街頭進行訪問！

當被問及空氣品質不佳對身體的影響時，民眾表示自己有過敏，當空氣不好的時候會有流鼻水等症狀，尤其是鄰居在陽台抽菸煙味飄散到居家中就會覺得很不舒服。同時，那些養寵物的人又是如何保持空氣清淨的呢？有人分享，每天都會使用吸塵器清潔，並在客廳放置空氣清淨機。然而，他們沒有意識到，空氣清淨機的擺放場域不足也會影響效果；許多人非常關注居家空氣品質的問題，平常有使用空氣清淨機的習慣，但只有在感覺到空氣品質不太好或是鼻子有點癢時才會打開空氣清淨機。

從這些訪問中，特派員V仔發現民眾對於空污問題都是一知半解，特別邀請專業的家庭醫學醫師林智葳來解惑，林醫師提醒民眾，空氣污染對於現代人的健康生活有非常大的影響。輕微的影響可能會導致呼吸道疾病，如氣喘、哮喘和皮膚蕁麻疹，而更嚴重的則可能引發肺癌等嚴重疾病，因此越來越多人在意居家空氣品質。

除了基本的清潔打掃，家庭醫學醫師林智葳還提醒大家要注意室內的濕度，例如在梅雨季節，室內濕度超過80%時，塵蟎的濃度就會大幅增加，對呼吸道非常不友好。此外，空氣中還存在一些看不見、摸不到的有害氣體，如PM2.5、懸浮微粒和臭氧，長期吸入這些有害物質對健康的危害非常大，因此，在室內放置一台空氣清淨機可以有效提升室內空氣品質，對於健康非常有幫助。

對於有養寵物的家庭，林智葳醫師認為毛小孩的掉毛可以用吸塵器解決，但是看不見的毛屑會飄浮在空氣中，家中濕度過高的時候，毛小孩的皮膚可能會生病，產生一些黴菌孢子，這些孢子也會懸浮在室內空氣中，無法用吸塵器清除，只能靠空氣清淨機去捕捉有害的氣體分子，因此挑選可靠的空氣清淨機就很重要，林智葳醫師建議，要根據房間大小選擇相對應坪數的適用機型，否則如果空間很大而清淨機很小，可能只有清淨機周圍的空氣比較乾淨，其他地方的空氣就無法確保良好品質。

LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代是一款為養寵物家庭和大空間環境而設計的空氣清淨機，具有360度環型機身設計，能夠有效提升空氣清淨效率，還搭載了清淨循環扇，可大幅提升空氣清淨效率。此外，這款空氣清淨機具有獨家過敏防禦技術，採用奈米離子結合UVNano技術，能夠去除99.99%的細菌，從而解決家中成員過敏的問題，另外配備寵物加強功能和毛髮專用濾網，能夠有效消除寵物的氣味和毛髮，確保家中清新乾淨。

不管是潮濕或是空污霾害的室內，LG PuriCare空氣對策解決專家都能提供最佳解決方案，針對不同坪數也都有適合的機型，LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代雙層設計適合30坪大空間，LG AeroTower風革機外型美又不佔空間，適合5坪左右環境，不僅涼暖皆宜，還可輕鬆切換不同的氣流強度，讓室內更加通風。

至於空間比較小的租屋族喜歡多工合一的清淨機則適合LG AeroFurniture新淨几，採用茶几結合清淨機的設計，桌面有手機無線充電，還有氣氛燈功能，可以透過燈光營造空間時尚感，雖然體積小，但有360度空氣淨化功能，淨化空氣品質效率高。無論是換季抗敏還是日常使用，LG空氣清淨機都能成為你家中的空氣潔淨守護隊，讓你遠離過敏，每一口呼吸都是清新的享受。

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