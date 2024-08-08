要變蜘蛛人了？他PO被蜘蛛咬傷照　網驚喊「不妙」：快看醫生

▲一名網友洗車的時候被「蜘蛛」鑽進袖子裡叮咬。（翻攝自爆廢1公社）

圖文／鏡週刊

「爆廢1公社」常常有網友在上面分享自己遇到的各種事蹟。昨（7）日就有一名網友曬出幾張傷口照片，並寫到「解鎖人生成就：遭到蜘蛛咬傷」，還幽默自我消費「不知道會不會變蜘蛛人」，不過網友們一看，覺得情況不對，紛紛留言勸原PO快去看醫生。

一名男子昨晚在臉書社團發文，表示自己在洗車洗到一半時，突然有隻0.5公分的「小蜘蛛」，突然爬到他手上，並往袖子裡鑽，「好像被我壓到而叮咬，當天馬上起水泡」，也補充到，照片是被叮咬後第2天才拍下的。

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對於原PO還搞笑的用Hashtag打下「不知道會不會變蜘蛛人」，網友們也配合地打趣留言到，「要變成蜘蛛人了嗎」、「手腕會噴絲了沒？」「參考一下電影『變蠅人』，先注意自己口味有無變化？看到蒼蠅會流口水？」「這幾天關鍵期，注意一下自己會不會吐絲」、「趕快訂做緊身衣」「蜘蛛人：洗車日」。

不過也有一票網友看完傷口後擔心留言，「感覺像隱翅蟲弄到」「看來應該是隱翅蟲傷口喔」「再不看醫生，會變養蜂人，蜂窩性組織炎」「這像隱翅蟲傷的」。

▲網友們一看原PO傷口，懷疑不是被蜘蛛咬，而是「隱翅蟲」。（翻攝自爆廢1公社）

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