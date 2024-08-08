執行署嘉義分署拍賣運動器材　善心人偕同慈善會標下轉捐社區

▲▼ 法務部執行署嘉義分署拍賣運動器材 得標者捐贈給嘉義縣社區據點 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣社會局於民雄鄉福樂村活動中心舉辦法務部執行署嘉義分署拍賣運動器材捐贈，本次捐贈的運動器材由法務部執行署嘉義分署拍賣，後由樸仔媽微型利他慈善會在嘉義分署123聯合法拍會拍得，並以慈善會名義捐贈拍定的運動器材。

經法務部執行署嘉義分署與社會局協助媒合，捐贈民雄鄉文隆社區發展協會、福樂社區發展協會、福興社區發展協會共計滑步機10台、迷你腳踏車11台、腳擺轉手器1台、迷你滑步器1台、手腳運動器1台。

社會局長張翠瑤到場致贈感謝狀予樸仔媽微型利他慈善會，感謝各單位促進嘉縣社區照顧關懷據點長輩的身心健康，民雄鄉長林于玲及法務部執行署嘉義分署柯怡伶分署長亦到場見證。福樂社區發展協會陳琮貽理事長、文隆社區何添富理事長、福興社區廖阿金理事長感謝各位對社區的捐贈及支持。

張翠瑤表示，嘉縣65歲以上人口數已達109,699人，總人口數481,667人，老年人口截至7月底已達22.81%，屬於超高齡縣市，而在18個鄉鎮市、357村里中，統計至113年7月16日，已成立社區照顧關懷據點31個、巷弄長照站270個、老人食堂55個、長青活力站24個，扣除重覆村里，全縣共計262個村里可提供長輩社區式據點服務，涵蓋率達73%。

社會局指出，社區照顧關懷據點及建立巷弄長照站除提供關懷訪視、電話問安、共餐服務以外，辦理健康促進活動，預防延緩失能也是一項重要任務，本次捐贈的運動器材可協助社區促進長輩身體健康、維持活動力，透過有氧運動讓血液循環，預防肌少症、鍛鍊肌肉，配合器材的等速活動，也可以降低長輩運動傷害風險，在安全前提下維持健康身體。