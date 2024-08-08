絕殺一舉破奧運紀錄！　中國舉重名將「侯志慧」成功衛冕冠軍

▲侯志慧在巴黎奧運衛冕冠軍成功。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國27歲舉重名將「侯志慧」8日在巴黎奧運舉重女子49公斤級決賽中，以總成績206公斤成功衛冕冠軍，在最後「117公斤」的挺舉成績也打破了奧運紀錄。這是中國隊在巴黎奧運中，獲得的第25面金牌，也是中國舉重隊在本屆奧運的第2面金牌。

侯志慧在「抓舉」開把重量89公斤，經過兩次嘗試後成功，第三次將重量提升至93公斤失敗。侯志慧抓舉的最後成績為89公斤，排在所有選手中第二，僅次於羅馬尼亞選手坎貝伊的93公斤。

侯志慧在「挺舉」開把重量110公斤，一次成功，但坎貝伊第二次挺舉同樣110公斤成功，總成績超過了她。印度選手米拉拜和泰國選手坎保也都追了上來，壓力陡增的侯志慧第二次不得不將重量提升至115公斤。

▲侯志慧在巴黎奧運舉重女子49公斤級決賽。（圖／新華社，上同）



坎貝伊挺舉最終成績為112公斤，最後的總成績是205公斤。侯志慧挺舉必須達到117公斤及以上，總成績才能拿下第一，果斷再將挺舉第二把的重量提升至117公斤。侯志慧第二次挺舉117公斤失敗，但第三次也是最後一次挺舉117公斤，終於成功，也打破了自己的奧運會挺舉紀錄，奪得金牌。

侯志慧在東京奧運奪金的挺舉成績則是116公斤，也是本場比賽前的奧運紀錄。而先前被看好巴黎奧運舉重比賽的奪冠熱門之一「北韓隊」本場比賽未能出席。

▲侯志慧在決賽中，最後抓舉117公斤成功。（圖／新華社）

侯志慧賽後受訪時，對於自己的絕殺一舉表示，「一直有信念告訴自己必須要舉起來，成功之後心裡的那口氣徹底釋放了。」

公開資料顯示，侯志慧1997年3月18日出生於湖南省郴州市桂陽縣。她在2018年舉重世界錦標賽女子49公斤級舉重比賽中，獲得三項冠軍；2021年4月，在舉重亞錦賽女子49公斤級比賽中，以213公斤獲得總成績冠軍，以抓舉96公斤獲得冠軍；2021年東京奧運女子舉重49公斤級比賽中，以總成績210公斤冠軍。