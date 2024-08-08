打詐新四法上路　卓榮泰：打詐預算大幅增加展現決心

▲發言人陳世凱出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部、法務部8日在行政院會中報告「打詐新四法之新作為」。行政院長卓榮泰說，明年的總預算將大幅增加關於打詐的相關預算，會展現出政府對於新法以及新作為的具體支持跟決心，也請內政部、法務部儘速完成相關配套子法，達到抑制詐騙的最佳效果；另外，也要儘速推動建置網路流量記錄保存系統，加速導入網路通訊時代的執法工具。

發言人陳世凱轉述，院長卓榮泰在院會中表示，全面推動打詐、掃黑、肅貪、清毒、斷金，是行政院強化社會治安跟經濟發展兩大主軸之一，也是人民的期盼。打詐四法完成立法程序後，讓國家打擊詐騙的法治以及執法工具與時俱進、更加完備，要肯定打詐團隊緊鑼密鼓作業的辛勞跟努力。

此外，卓榮泰也表示，除了今年各項計畫要確實執行落實外，114年度的中央政府總預算已經擬定，將大幅增加關於打詐的相關預算，會展現出政府對於新法以及新作為的具體支持跟決心，請所有執法單位能確實按照計畫跟預算，落實打詐工作。

卓榮泰也指示，在「詐欺犯罪危害防制條例」公布實施後，請各部會掌握時程，儘速完成相關配套子法以及新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0的修訂，以配合新規範的實施，務必讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳效果。

接著卓榮泰說，對於《通訊保障及監察法》、《刑事訴訟法》、《洗錢防制法》等打詐專法的修正，也請法務部即刻整備相關作業機制，在最短時間內完成各項子法的修訂，完善各項配套。另請內政部警政署妥適規劃，推動建置網路流量記錄保存系統，加速導入網路通訊時代的執法工具。

法務部表示，打詐四法三讀通過後，代表政府全面向詐欺犯罪宣戰，此次修法從實體面加重罪責、強化規範密度，加強跨部會、跨領域、跨機關之橫向聯繫，以澈底打擊詐欺犯罪，瓦解詐欺犯罪組織。

此次修法後，高額詐欺的刑罰加重，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元以上，最重處10年有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金；若達1億元以上，最重可處12年有期徒刑，得併科3億元以下罰金。

3人以上複合不同詐欺手段，加重刑責二分之一；首腦主犯最重可處12年有期徒刑，併科3億元以下罰金。此外，也訂有「窩裡反條款」，鼓勵詐欺犯罪成員自首或自白協助溯源追查，得減輕或免除其刑。犯罪所用之物一律沒收，其他違法利得一併沒收，澈底斷絕犯罪誘因。另外，也將提高假釋門檻，有期徒刑提高為三分之二，累犯提高為四分之三，三犯一律不得假釋。

在通訊保障及監察法部分，也增訂網路流量紀錄調取規定，可比照通信紀錄，由執法機關聲請法院核發調取票後調取，溯源追查詐欺及資安犯罪。授權檢警職權調取通訊使用者資料，擴大通信紀錄調取罪名範圍，即時掌握詐欺相關犯罪資料。

科技偵查法制化方面，也將讓執法機關可運用GPS定位追蹤，即時追查車手位置及去向，利用M化車定位，鎖定詐欺電話機房搜索查緝；可使用熱顯像儀，調查被害人遭囚位置即時救援。

洗錢防制法方面，刑責納管提供虛擬資產服務之「事業」或「人員」，嚴杜藉由虛擬資產形式洗錢；刑責納管提供第三方支付服務之「事業」或「人員」，嚴防淪為洗錢工具；層級化一般洗錢罪之罰則，落實法人有責任始有處罰原則，溯源追查洗錢共犯，沒收範圍擴大；提高指定非金融事業或人員違反洗錢防制法之罰鍰上限，並增訂「得按次處罰」。

法務部表示，會結合打詐國家隊所有成員，落實打詐行動綱領，加強打詐執法力道。本部及所屬檢察官將堅守打擊詐欺犯罪及保護被害人之職責，亦盼公私協力，全民攜手防詐，共同守護國人財產安全。