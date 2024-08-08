大學長逼車「慘被廂型車KO」　司機揮鋸子恐嚇...又踢鐵板

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市6日發生疑似行車糾紛，林姓男子駕駛砂石車跟羅姓男子廂型車，在頭份市苗124甲線發生行車糾紛，林硬切車道逼車不成果，竟在紅燈時下車拿恐嚇對方，羅男搭乘別車的鍾姓同伴上前理論，林男自覺勢單力薄，只好悻悻然離開現場。頭份警分局今（8日）天表示，昨已傳喚林嫌到案說明，將依恐嚇、公共危險等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲砂石車跟廂型車發生行車糾紛，司機（左）竟持鋸子涉嫌恐嚇。（圖／翻攝社會事新聞影音，下同）

有網友在《社會事新聞影音》社團PO出一段行車紀錄影像，案發時間為6日下午3時許，畫面中案發地點在頭份市苗124甲線東往西路段，一輛砂石車跟廂型車發生行車糾紛追逐，砂石車不斷超車後，在一處路口硬插廂型車，企圖逼迫廂型車去路，但後來廂型車自縫隙鑽出，繼續往國道1號頭份交流道東側匝道方向行駛。

根據廂型車後方同行鍾姓友人說法，後來停等紅燈時，他見砂石車駕駛持鋸子靠近羅姓友人的廂型車，趕緊下車阻止砂石車駕駛，雙方爭執過程中，他嗆聲：「你逼車、拿鋸子的過程，我的行車紀錄器全部錄影起來！」對方才離開。

頭份警分局說，6日當天接獲民眾報案，巡邏警車抵達時，只有廂型車羅姓駕駛在場，事後根據報案人提供車號，7日下午已傳喚砂石車林姓駕駛（62歲）到案說明，全案依恐嚇、公共危險等罪嫌偵辦中。