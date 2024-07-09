沒讓道超不爽！瑪莎拉蒂男沿路逼車「亮開山刀」　下秒糗了　

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區6日發生一起行車糾紛事件，一部瑪莎拉蒂不滿白色轎車不讓道，竟當街惡意逼車緊追不放，甚至逆向超車擋道後，下車意圖恐嚇。有路過民眾發現瑪莎拉蒂駕駛還疑似持刀，緊急報警處理，線上警網進行攔截圍捕，將駕駛逮捕壓制在地，並在車內查出一把開山刀，訊後移送偵辦。

▲瑪莎拉蒂大街危險駕駛，路中央阻擋白車駕駛。（圖／記者許宥孺翻攝）

6日下午4點多，警方接獲報案，鳳山區中山路、維新路口疑似發生行車糾紛，一部瑪莎拉蒂轎車疑持刀追逐另一部白色轎車，由於瑪莎拉蒂一路危險駕駛，擔心有無辜民眾受到波及。

警方獲報後立即派遣線上警網攔截圍捕，白車王姓駕駛（31歲）驚慌告知員警，當時瑪莎拉蒂要駛入汽車車道，他未讓道，導致對方不爽而一路逼車緊追不放，甚至逆向超車違停在路中央攔人，並下車意圖恐嚇他。

▲▼馬莎拉蒂逼車過程中發生擦撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，44歲陳姓男子當時駕駛瑪莎拉蒂與王男發生行車糾紛，在逼車過程中釀成擦撞，並引發口角衝突，陳嫌便從後車廂拿出一把開山刀，對王男做出恐嚇動作。

警方立即上前壓制陳嫌，依現行犯逮捕，同時在他車內查扣一把開山刀，警詢後全案依恐嚇、強制罪移請高雄地院檢察署偵辦。

▲警方於車內查扣一把開山刀。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，除車損外，陳嫌所涉交通規違為違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款及4款，「迫使他車讓道及路中暫停(危險駕駛)」，處6000至3萬6000元罰鍰；43條第4項「有前項危險駕駛者，吊扣牌照6個月」及第45條第1項第3款及第4款「多車道不依規定駕車及不依規定駛入來車道」等違規予以製單舉發。