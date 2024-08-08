中國水上芭蕾8女孩合力奪隊史首枚奧運金牌　成軍41年圓夢

▲中國水上芭蕾隊奪下隊史首面奧運金牌。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

巴黎奧運水上芭蕾今（8）日完成最後一個團體賽的項目，最終由中國隊以總分996.1389，比拿下銀牌的美國隊足足多出81分，以壓倒性的優勢奪下金牌。這也是中國水上芭蕾隊成立41年來，首次在奧運賽事中獲得金牌，賽後成績一公佈，8名女孩相擁而泣，場館內的觀眾也不吝報以熱烈掌聲祝賀。

中國水上芭蕾隊在最後一項「技巧自選比賽」中選用《生命之光》為配樂，「八人一體」的隨著音樂落下，俐落的沉入水中，開始整套高難度動作的序曲，她們在水池中時而飛騰拋接，時而展現出飽滿的肌肉線條，用最具感染力的動作，完成超越自我巔峰的挑戰，讓場館內的掌聲不絕於耳。

中國水上芭蕾隊成軍於1983年，在1988年漢城奧運首次登場，直至2008北京奧運才拿下第一面奧運獎牌。隨著訓練及技術日趨成熟，中國水上芭蕾隊在各項賽事中屢創佳績，也有拿過不少第一名，在奧運賽事上卻飽嘗0金之苦。

巴黎奧運水上芭蕾團體賽採取的是2023年新版規定，技巧自選賽出自原先的托舉自選賽，隊長馮宇坦言，對於像她這樣技術已經定型的選手要從新規則裡做轉變是一個很困難的過程，「練習新技術的過程中，我們遇到了很多困難，既要接受，又要學習新的技術動作，還要承受每一串組合給身體帶來的壓力。」

中國水上芭蕾隊在比賽中採用許多托舉和跳躍的技巧，在練習過程中，有的隊員肋骨被砸斷，有的隊員鼻樑骨被砸斷，也有默契不足時，和隊友相撞導致下巴破裂噴血縫了很多針。克服傷病和本屆賽事的完美演出，中國水上芭蕾隊最終在奧運奪金，一圓成軍41年的夢想。