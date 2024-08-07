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108課綱上路迄今五年 　「週三青年日」探討體制內外教育的衝突與共舞

▲108課綱上路迄今五年，「週三青年日」探討體制內外教育的衝突與共舞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲108課綱上路迄今五年，「週三青年日」探討體制內外教育的衝突與共舞。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

108課綱實施至今已經五年，對於如何解決「教育資源分配不均」及「受教育權利機會不平等」，不少聲音認為仍有許多可改革的空間。台大教授、師資培育中心主任林國明表示，108課綱的一大重點是展現學習歷程成果，希冀藉此引導學生自主學習，但研究發現，城鄉區域和家長教育程度對學生準備學習成果的影響並不明顯，反而是教師的積極協助，才是決定性因素。

Y’s Day7「週三青年日」7日晚間舉行青年座談，主題為「從填鴨到多元，教育真的能翻轉嗎？––108課綱與體制內外教育的衝突與共舞」，林國明是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的學者專家來賓，還包括東吳大學政治系助理教授陳方隅、身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊﹑人本教育基金會執行長馮喬蘭﹑EdYouth臺灣一滴優教育協會常務理事林軒如，以及「與點堂」共同創辦人、教師陳茻。

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座談會主持人東吳大學政治系助理教授陳方隅在開場時表示，教育是社會的根本，改革一波接一波，每次都引發社會關注和激烈討論。108課綱上路五年累積了一些經驗，邀請大家一同回顧與思考，如何讓台灣的教育和下一代都愈來愈好。

▲108課綱上路迄今五年，「週三青年日」探討體制內外教育的衝突與共舞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

▲108課綱上路迄今五年，「週三青年日」探討體制內外教育的衝突與共舞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台大教授﹑師資培育中心主任林國明。

台大教授﹑師資培育中心主任林國明在分析108課綱對高中教育現場的轉變與限制時指出，大多數學生都認為課綱能促進自主學習，並提升自己的資料收集分析能力，多數教師亦認為自己更加鼓勵學生思考探索，增加討論機會，並提供自主學習的策略，但由於教學時數固定，教師需要在指導學生準備「課程學習成果」和備戰「傳統紙筆考試」之間取捨，相當苦惱。

林國明進一步表示，108課綱的一大重點是展現學習歷程成果，藉此引導學生自主學習，而這引來獨厚高學歷家庭和擴大城鄉差距的質疑，不過，有研究發現，城鄉區域和家長教育程度對學生準備學習成果的影響並不明顯，反而是教師的積極協助，才是決定性因素。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，從「九年一貫」至今，每一次教學改革都引來保守勢力的批評，因為「升學主義是最好的面具」，升學主義強調彼此競爭，綁架心智、爭奪資源，卻不需檢討政策和教學原則是否合理。

馮喬蘭認為，教育是面向未來的議題，不應過度與教學現場妥協，反而應該藉由政策保護想努力進步的老師，才能順利推動教學創新。

▲108課綱上路迄今五年，「週三青年日」探討體制內外教育的衝突與共舞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲人本教育基金會執行長馮喬蘭。

▲108課綱上路迄今五年，「週三青年日」探討體制內外教育的衝突與共舞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲與點堂共同創辦人、教師陳茻。

與點堂共同創辦人、教師陳茻表示，他現在自己創辦書店，同時以實驗教育機構的形式，輔導偏鄉學生閱讀寫作，自主學習。

陳茻表示，「素養」聽起來很複雜，其實意思很簡單，就是「聽得懂人話，寫得出人話」，他曾以此為出發點，在體制內的校園中跳過課本，直接提升學生素養，但這種進步且產業結合的實驗教育卻被學校指責為「無助於升學」，讓他一度感到灰心。

EdYouth臺灣一滴優教育協會常務理事林軒如說，新課綱的核心是培養終身學習者，這是學科的學習，也是學著適應社會並照顧自己，但是教學現場可能誤會政策，讓「探索與自主學習」精神蕩然無存，進一步讓學生對108課綱失望。以各方爭論不休的「學習歷程檔案」為例，其實是推銷自己，能引導每個人了解自己的長處，累積經驗和能力，抵達自己的理想生活。

▲108課綱上路迄今五年，「週三青年日」探討體制內外教育的衝突與共舞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲EdYouth臺灣一滴優教育協會常務理事林軒如。

▲108課綱上路迄今五年，「週三青年日」探討體制內外教育的衝突與共舞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊以過去外交部林佳龍部長在擔任立委時所提出的教育三法修正案為例表示，教育應該打破傳統框架，透過教育創新來達到開放及多元，使學生有更多的選擇機會，這對討論教育改革而言具有重要的啟示意義。

董思齊強調，週三青年日」向來鼓勵青年朋友關注公共事務，教育是培養公民意識的基石教育、社會進步的根本，而教育改革則需全社會的共同努力，唯有透過理性的辯論及溝通，才能為台灣的教育改革奠定堅實的基礎，也才能讓每位台灣青年都能在多元化的教育體系中成長茁壯。

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