　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基「小怪獸無骨脆雞」限時5周吃！酥脆薯絲+鮮嫩雞肉超涮嘴

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基推「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

最萌炸雞出沒！人氣速食品牌「肯德基」推出全新造型「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」，使用馬鈴薯絲包裹著無骨炸雞後下鍋油炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配軟嫩雞肉，更撒上獨製「香辛椒鹽粉」增添鹹香口感，還有全新地瓜QQ條，8月13日起限時5周開賣。

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基推出「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」，打破一般傳統麵衣，選用馬鈴薯絲包裹著鮮嫩無骨脆雞烹炸，酥脆口感再升級，而薯絲「炸裂」的奇特外型更讓無骨脆雞直接變身「小怪獸」模樣，吸睛度十足，最後撒上8種辛香料製成的「香辛椒鹽粉」，增添蒜鹹香口感；還有全新台農黃金地瓜揉製成的「地瓜QQ條」，8月13日起至9月16日限時5周上市。

脆薯薯無骨脆雞單點165元起，餐點內容包括5塊炸雞、2條地瓜QQ條，並以隨行桶方式盛裝；除外還提供一系列套餐組合，售價170元起，炸雞控肯定要搶嚐鮮。

▲▼麥當勞珍珠奶茶冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞珍珠奶茶冰炫風限時吃。

另外，麥當勞近日也有期間限定「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶結合阿薩姆紅茶，接著拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上珍珠及餅乾脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，至9月3日前限時開賣或售完為止。

「麥當勞珍珠奶茶冰炫風」的冰淇淋帶有濃濃阿薩姆茶香、奶香，珍珠Q彈好吃，搭配增添口感的卡滋餅乾脆片，偏甜但不膩口，提醒消費者拿到後要儘快食用，避免融化。

【你可能也想看】

►漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑！4夯品買1送1、套餐89元起
►必勝客七夕限定「紅餡愛心比薩」只賣7天！夾芝心起司+草莓麻糬
►肯德基應援奧運優惠加碼！2夯品買1送1、桶餐下殺59折連吃6天

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／叼菸惡男遭潑油燒死！　女友殺人罪起訴
中華隊第5面獎牌！國光獎金已發出8740萬元　名單一次看
戴資穎曝跟李洋「暢聊」內容　合照被讚少女...她笑了
麵店慶奪金「麟洋卡賀，你娘卡賀」漲價！兩派戰翻：蹭得莫名
獨／藍咬綠訪美跟大麻商吃飯　餐敘照曝光「全是大咖美政要」
珍奶徽章喊破7400元！　曹家宜驚「萬人求要」：怎麼辦
李洋曬合照「戴資穎美翻」　自拍神技被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

蛋糕還是早餐？飯店推超吸睛父親節蛋糕　美食達人驚：豆漿油條竟是蛋糕！

好市多賣特斯拉被腰斬！頂不住馬斯克壓力⋯賣場改口：明起停賣

肯德基「小怪獸無骨脆雞」限時5周吃！酥脆薯絲+鮮嫩雞肉超涮嘴

好吃、零負罪的療癒系點心！跟著KOL、營養師用「AB+優格」展開7天輕食滿足法　罪惡甜點、宵夜輕鬆斷捨離！

拿金牌了啦！暢飲台啤正是時候！7-11多入優惠82折加價再把「限量小車」帶回家

特斯拉進駐好市多「馬斯克不准」　賣場：跟台灣原廠合作

陳念琴奪銅！超商咖啡飲品「買1送1」　優惠祭品文再加碼

超商賣蘭花送爸爸？網一片困惑　業者解謎：象徵堅毅的父親之花

7-11咖啡6杯188元！中元節超夯「宮廟隨取卡」加送10％購物金

TEN THOUSAND北台灣持續展店中　台北京站、桃園林口店開幕倒數

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

蛋糕還是早餐？飯店推超吸睛父親節蛋糕　美食達人驚：豆漿油條竟是蛋糕！

好市多賣特斯拉被腰斬！頂不住馬斯克壓力⋯賣場改口：明起停賣

肯德基「小怪獸無骨脆雞」限時5周吃！酥脆薯絲+鮮嫩雞肉超涮嘴

好吃、零負罪的療癒系點心！跟著KOL、營養師用「AB+優格」展開7天輕食滿足法　罪惡甜點、宵夜輕鬆斷捨離！

拿金牌了啦！暢飲台啤正是時候！7-11多入優惠82折加價再把「限量小車」帶回家

特斯拉進駐好市多「馬斯克不准」　賣場：跟台灣原廠合作

陳念琴奪銅！超商咖啡飲品「買1送1」　優惠祭品文再加碼

超商賣蘭花送爸爸？網一片困惑　業者解謎：象徵堅毅的父親之花

7-11咖啡6杯188元！中元節超夯「宮廟隨取卡」加送10％購物金

TEN THOUSAND北台灣持續展店中　台北京站、桃園林口店開幕倒數

台塑四寶7月營收年增1成　台塑、南亞年月雙增

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

德國河濱飯店倒塌1死8受困　一樓嚴重受損

快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

快訊／大雷雨往南轟2縣市　最新警戒區出爐

關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

科技預算將提升14.9%　卓榮泰：台灣要成為AI運用輸出國

陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

「有台灣選手遭到謠言攻擊」　賴清德：要成為每位台灣英雄最堅強後盾

網紅「脫內褲」自拍：點閱百萬就倒立！　馬上達標洩照秒怒

消費熱門新聞

美式賣場獨賣家中必備「寵鬼神器」　爸媽手刀搶搬

特斯拉進駐好市多馬斯克不准　賣場回應了

賀拳擊女王奪銅！超商買1送1優惠再加碼

7-11多入優惠82折加價限量小車

超商咖啡買6送6！快設鬧鐘手刀搶

麥當勞最新「6大優惠券」快收！

漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑

跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」

7-11咖啡6杯188元！超夯宮廟卡送10%購物金

麥當勞應援奧運！「5萬份大麥克買1送1」明天開搶

肯德基推出「小怪獸無骨脆雞」！

麥當勞5萬份大麥克買1送1今天開搶

超商咖啡「買1送1、單品55折」限時搶喝

肯德基應援優惠再加碼吃6天！

更多熱門

相關新聞

COLD STONE出霜淇淋了！一次2口味

COLD STONE出霜淇淋了！一次2口味

愛吃冰的快衝！美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE（酷聖石）」推出全新「濃霜淇淋」，一次就有2口味選擇，包括香奶霜淇淋+瑪森芝士棒、巧克力霜淇淋+巧克力爆米花，即日起於指定1門市上市，還可享買1送1、第2支50元優惠。

Lady M愛心提拉米蘇千層只賣1天！

Lady M愛心提拉米蘇千層只賣1天！

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面