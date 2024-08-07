肯德基「小怪獸無骨脆雞」限時5周吃！酥脆薯絲+鮮嫩雞肉超涮嘴

▲肯德基推「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

最萌炸雞出沒！人氣速食品牌「肯德基」推出全新造型「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」，使用馬鈴薯絲包裹著無骨炸雞後下鍋油炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配軟嫩雞肉，更撒上獨製「香辛椒鹽粉」增添鹹香口感，還有全新地瓜QQ條，8月13日起限時5周開賣。

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基推出「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」，打破一般傳統麵衣，選用馬鈴薯絲包裹著鮮嫩無骨脆雞烹炸，酥脆口感再升級，而薯絲「炸裂」的奇特外型更讓無骨脆雞直接變身「小怪獸」模樣，吸睛度十足，最後撒上8種辛香料製成的「香辛椒鹽粉」，增添蒜鹹香口感；還有全新台農黃金地瓜揉製成的「地瓜QQ條」，8月13日起至9月16日限時5周上市。

脆薯薯無骨脆雞單點165元起，餐點內容包括5塊炸雞、2條地瓜QQ條，並以隨行桶方式盛裝；除外還提供一系列套餐組合，售價170元起，炸雞控肯定要搶嚐鮮。

▲麥當勞珍珠奶茶冰炫風限時吃。

另外，麥當勞近日也有期間限定「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶結合阿薩姆紅茶，接著拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上珍珠及餅乾脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，至9月3日前限時開賣或售完為止。

「麥當勞珍珠奶茶冰炫風」的冰淇淋帶有濃濃阿薩姆茶香、奶香，珍珠Q彈好吃，搭配增添口感的卡滋餅乾脆片，偏甜但不膩口，提醒消費者拿到後要儘快食用，避免融化。