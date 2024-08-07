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750支竹叢礁成軟絲產房　魚群來了！綠蠵龜也現蹤野柳　

▲▼野柳保育區今年首度出現綠蠵龜。（圖／翻攝自新北市政府漁業及漁港事業管理處網站）

▲野柳保育區今年首度出現綠蠵龜。（圖／翻攝自新北市政府漁業及漁港事業管理處網站，下同）

記者郭玗潔／新北報導

野柳保育區首度出現綠蠵龜！為了配合軟絲產卵，野柳保育區從2019年起加強採捕管制，每年在5月至9月的軟絲產卵季中，特別投放約750支竹子當作竹叢礁，吸引軟絲在上面產卵，這些水下竹叢礁不僅能保護剛孵育的小軟絲，交配後死亡的公軟絲及未孵化的空卵鞘也會吸引各種魚類前來覓食，讓海洋生態越來越豐富，今年甚至還發現綠蠵龜的蹤影。

為促進漁業資源永續發展，新北市漁業處於野柳、萬里、瑞芳及貢寮等4處區域，公告劃設水產動植物繁殖保育區，提供海洋生物繁衍及棲息的處所，其中更於野柳保育區海域投放水下竹叢礁，營造海洋生物棲地，以復育軟絲資源，而水下竹叢礁不只吸引軟絲產卵，還吸引多種常見的珊瑚礁魚類，更在今年首度觀察到綠蠵龜的蹤影，未來將持續打造豐富的海洋生態。

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▲▼野柳保育區今年首度出現綠蠵龜。（圖／翻攝自新北市政府漁業及漁港事業管理處網站）

野柳保育區位於野柳地質公園與東澳漁港之間約3公頃海域，由於位處海流迴流區，海流速度適中且具有豐富浮游生物，使野柳保育區成為適宜軟絲產卵、成長的地區，故在2019年特別把這塊海域從萬里保育區中獨立出來加強採捕管制，目前只有石花菜及麒麟菜可向萬里區漁會申請同意後，進行有限制採捕，其他物種都禁止以任何方式採捕，且岸際徒手及垂釣都不行，是新北第一個完全禁止採捕區，違者將依漁業法處3萬至15萬元罰鍰。

▲▼野柳保育區今年首度出現綠蠵龜。（圖／翻攝自新北市政府漁業及漁港事業管理處網站）

為加強軟絲復育，新北市漁業處輔導萬里區漁會在野柳保育區投放水下竹叢礁，吸引軟絲在竹叢上產卵，並在保育區內繁衍生長，萬里區漁會總幹事林慧玲表示，竹叢礁多以蓬萊竹做成，將寬度約50元硬幣大小的竹桿綑綁成束後，由潛水員將竹叢以棉線固定在海底沙地的水泥塊上，使竹叢在水中呈現漂浮狀態，吸引軟絲接近產卵，每年在5月至9月的軟絲產卵季中共投放約750支竹叢。

林慧玲指出，由於竹叢礁交錯的竹葉及竹桿會形成天然的屏障，提供讓孵化後的小軟絲能安全成長的躲避空間，而交配後死亡的公軟絲及未孵化的空卵鞘會吸引各種魚類前來覓食，使保護區內的食物鏈更完整並豐富生物多樣性，今年更首次觀察到綠蠵龜的蹤影。

林慧玲說，在軟絲產卵季結束後，潛水員會將使用過後的竹叢拆卸並固定於水域底層，做為吸引花枝冬季產卵的區域，而重複使用過後的竹叢也會在海底自然分解，也不會對海洋造成汙染及負擔，讓竹叢循環再利用。

▲▼野柳保育區今年首度出現綠蠵龜。（圖／翻攝自新北市政府漁業及漁港事業管理處網站）
 

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