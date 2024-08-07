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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲過完生日慘了？　媒體人爆「檢方動作」：隨時成偵字案被告

▲▼民眾黨幕僚幫黨主席柯文哲過生日。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨幕僚幫黨主席柯文哲6日慶祝65歲生日。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

深陷北士科、京華城、台智光「三大案」的民眾黨主席柯文哲6日度過65歲生日，遭外界擔憂生日會不會出事，柯則回應，檢調要辦的話，總統大選就會辦了。對此，媒體人王瑞德昨（6日）爆料，柯文哲別囂張，針對弊案，檢調單位已經私底下約談一些人，就為了要釐清事件，等約談完畢，才會真正動到柯文哲，到時若約談層級夠高、涉案嫌疑夠大，柯文哲隨時可能變成「偵字案」的貪污被告。

王瑞德於節目《關鍵時刻》表示，自己祝福柯文哲生日快樂，但柯在生日文調侃檢方，真以為檢調單位是吃素的嗎？他爆料，檢調單位已經私底下約談一些人，也就是說調查，外界這幾個月討論的北士科案、台智光案、京華城案，就為了要釐清事件。

王瑞德表示，那什麼時候輪到約談柯文哲？就是在檢調幾乎約談所有人完畢後，才會真正去動到柯文哲。這解釋了，前台北市副市長彭振聲，本來不願意接受台北市議會調查小組約談，現在卻突然願意前去，其實就是要說明整個事件經過。

王瑞德指出，自己在節目常說，生意人將本求利合理，但京華城案的問題就在，840%容積率為何要給？理由又是什麼？而當初召開會議的彭振聲副市長現在講明，容積率是最高行政首長才能夠決定，意思就是上面的人決定，而彭之上的就只剩前台北市長柯文哲。

王瑞德認為，京華城案攸關台北市上百億的利益，所以柯文哲別囂張，認為自己平安度過生日沒發生什麼事，還故意講如果有問題，去年選舉的時候就動了，但柯就是在那時候被爆出新竹停車場的事。

最後，王瑞德強調，現在柯文哲確實是「他字案」的貪污罪被告，但京華城案所有一切，在8月20日相關人等約談完畢，最終會如何，經由檢調單位追查，判斷涉案可能性。而據他所知，檢調已經約談一些人、做了筆錄，所以到時若約談層級夠高、涉案嫌疑夠大，柯文哲隨時可能變成「偵字案」的貪污被告。

▼媒體人王瑞德 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼0728_廣德家_王瑞德 。（圖／記者洪正達攝）

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