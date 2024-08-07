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基北區5所公立高中仍有137個缺額　明星私校也續招

▲▼國中教育會考今天登場，新北考區到考率為98.39%。（圖／新北教育局提供）

▲少子化也衝擊公校招生，基北區5所公立高中仍有137個缺額。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

不只私校，少子化也衝擊公立學校招生！基北區日前公告高中職免試入學續招學校名單，提供近1萬個名額，以私立高中職居多，但新北市金山高中、雙溪高中，以及基隆市中山高中、暖暖高中、八斗高中等5所公立高中仍有137個缺額，甚至過去升學成績亮眼的北市明星私校也開出續招名額。

高中職免試入學上月放榜，報名人數總計12萬5704名，錄取12萬4928名，錄取率99.38%，錄取率創歷年新高。基北區錄取率也高達99.05%，其中北市公立高中職日間部均額滿，但新北市立金山高中、雙溪高中各有20個缺額，基隆市立中山高中有47個缺額、暖暖高中30個缺額、八斗高中20個缺額，總計新北、基隆公立高中還有137個缺額。

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一名高中校長指出，今年基北區免試入學一般生管道共有3萬552人報名，光是公立高中職招生名額就有2萬5746人，高達84.27%的考生可就讀公立學校，不但衝擊私校招生，公立學校最低錄取門檻也不斷下修，而新北市、基隆市部分公立高中職，可能因為交通限制，出現招生不足額，依據教育部免試入學續招規定，只要仍有缺額，不論分數高低，將全額錄取，過去就有0分考生在續招階段錄取公立高中。

北市華興中學校長曾騰瀧表示，今年基北區各管道招生名額近6萬個，畢業生卻僅有5萬人，招生名額大於畢業人數，加上少子化持續蔓延，未來學生人數只會更少，公立學校出現缺額將是常態。

曾騰瀧指出，以招生區來看，各區如何將學生留在本區升學，甚至招收其他區將是未來的招生重點，各縣市教育局也應持續進行減班與調降班級人數規劃；而私校應依據學生特質，辦出學校特色，才是校務發展重點。

新北市教育局表示，有關班級人數調降問題，已納入「高級中等學校申請核定招生科別及班級(生)數審查」會議中研議，為因應新課綱精緻教學精神，將評估適度調整班級數及班生數，以提升新北市整體教學品質。教學現場部分，教師可就課程教材、教學進度、教學方法或評量方式，實施差異化教學，另針對學習落後學生開設學習扶助課程補強。

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