女稱被老公「鍊在樹上40天等死」　真相大逆轉！主謀就是自己

▲印度警方表示，整起事件是拉莉塔自導自演、自己綑綁自己，且並未結婚。（圖／翻攝X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度7月下旬發生駭人案件，50歲美國籍婦女拉莉塔（Lalita Kayi）被鍊在樹上等死，身形枯瘦乾癟，獲救後宣稱是丈夫把她綑綁在此處，整整40天沒吃東西。然而時隔多日案情大轉彎，印度警方表示，整起事件是拉莉塔綑綁自己，且她並未結婚，先前的陳述可能是在出現幻覺的狀態下說出。

紐約郵報、BBC報導，拉莉塔7月27日在馬哈拉施特拉邦茂密森林呼救，警方趕到後把樹砍倒、破壞鎖頭，趕緊將她送往醫院治療。警官查萬（Amol Chavan）說，「我們發現她時，她嚴重脫水，似乎已經困在那裡至少48小時。」

Shocking footage shows an American woman shortly after her rescue, having been found by a shepherd chained to a tree for 40 days and left to die in an Indian jungle.



Lalita Kayi Kumar, a 50-year-old US citizen, was found with her passport and other identifying documents. She was… pic.twitter.com/LSDE5ctJ7G — Morbid Knowledge (@Morbidful) August 2, 2024

拉莉塔虛弱到無法言語，但還能夠使用紙筆溝通。根據字條，她被丈夫用鐵鍊拴在樹上，已經在森林裡「40天」沒吃東西，但也坦言自己罹患「極端精神疾病」。整起事件震驚印度社會，警方也組成專案小組進行調查，然而警方對於她的說詞感到有些懷疑，因為不太可能在沒有食物、沒有水的情況下存活這麼久。

時隔多日案情出現大轉彎，印度警方6日向BBC表示，拉莉塔並沒有結婚，因為簽證快要到期感到苦惱，且身上的錢也快用光，所以買了鎖與鍊子，把自己綁在樹上，拉莉塔先前的陳述可能是在出現幻覺的狀態下說出。

拉莉塔目前住在精神科醫院接受治療，院方透露，她的狀況正在好轉，會吃、會走、會運動，也有聯繫上她的家人。拉莉塔至今未發表公開談話，美國大使館也以隱私權為由拒絕置評。