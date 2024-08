女稱被老公「鍊在樹上40天等死」　真相大逆轉！主謀就是自己

▲印度警方表示,整起事件是拉莉塔自導自演、自己綑綁自己,且並未結婚。(圖/翻攝X)

記者詹雅婷/綜合報導

印度7月下旬發生駭人案件,50歲美國籍婦女拉莉塔(Lalita Kayi)被鍊在樹上等死,身形枯瘦乾癟,獲救後宣稱是丈夫把她綑綁在此處,整整40天沒吃東西。然而時隔多日案情大轉彎,印度警方表示,整起事件是拉莉塔綑綁自己,且她並未結婚,先前的陳述可能是在出現幻覺的狀態下說出。

紐約郵報、BBC報導,拉莉塔7月27日在馬哈拉施特拉邦茂密森林呼救,警方趕到後把樹砍倒、破壞鎖頭,趕緊將她送往醫院治療。警官查萬(Amol Chavan)說,「我們發現她時,她嚴重脫水,似乎已經困在那裡至少48小時。」

Shocking footage shows an American woman shortly after her rescue, having been found by a shepherd chained to a tree for 40 days and left to die in an Indian jungle.



Lalita Kayi Kumar, a 50-year-old US citizen, was found with her passport and other identifying documents. She was… pic.twitter.com/LSDE5ctJ7G