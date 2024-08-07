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社會 社會焦點 保障人權

台中商家驚見大烏龜敲門討食！原來是阿嬤養的蘇卡達象龜翹家

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲沙鹿區中航路某公司辦公室門口，日前突傳出有「咚、咚、咚」的敲門聲，員工出門查看竟發現是一隻大烏龜正在用爪子抓門。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區中航路某公司辦公室門口，日前突傳出有「咚、咚、咚」的敲門聲，員工出門查看卻四下無人，正感到奇怪時，低頭一看竟發現是一隻大烏龜正在用爪子抓門，疑是肚子餓在討東西吃。經報警處理，原來是附近住家1名阿嬤養的8歲大蘇卡達象龜「離家出走」，員警協助將烏龜抱回家，阿嬤十分感謝警方幫忙。

台中市清水警分局指出，2日下午1時40分接獲報案，沙鹿區中航路1家公司員工說，聽到玻璃門傳來「咚！咚！」聲響，但沒看到人，以為有東西撞到門，低下頭查看才發現是1隻蘇卡達象龜用爪子抓門所發出的聲音。員工認為烏龜應是有人飼養，像是肚子餓來討食物，就讓烏龜進屋拿蘋果讓牠吃，並報警請警方協助尋找飼主。

清水警分局清泉所警員抵達現場，研判烏龜體型較大，應飼養很久，詢問周邊鄰居後，確認是附近約50公尺遠的巷弄住戶的1名阿嬤所養，便將烏龜抱回該處。

阿嬤看到烏龜回來相當開心，她向警方說，當天幫烏龜洗澡後，忘記把烏龜圍住，結果牠就跑掉了。她說，這隻烏龜已養了8年，有感情還可以作伴，當初養的時候還很小隻，模樣可愛又不會吵到鄰居，就養在住家旁鐵皮屋內空地，平時將牠圍住，有時會跟著在家門口散步，結束就回屋內空地，沒想到這次忘記圍住就跑出去了。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲阿嬤說，烏龜已養8年，平時就養在住家旁鐵皮屋內空地。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方提醒，民眾若有飼養寵物，應善盡約束責任，避免任意竄入道路，若影響交通安全，可依道路交通管理處法條例「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上、600元以下罰鍰。」
 

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