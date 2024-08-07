全紅嬋教練「包包塞滿烏龜」！幫揹上車畫面曝　娃娃探頭打招呼

▲全紅嬋（後）與陳若琳（前）一起上車，陳若琳的背上揹著裝有烏龜娃娃的袋子。（圖／翻攝微博／哎一股清流）



記者柯振中／綜合報導

中國隊選手全紅嬋獲得巴黎奧運跳水女子10公尺跳台金牌，讓現場歡聲雷動，她的個人小趣事也因此逐漸被挖出。除了賽前還在買烏龜擺飾以外，全紅嬋也被發現，比賽用的包包上掛滿了各式各樣的娃娃，甚至連教練陳若琳也遭殃，不但幫全紅嬋揹袋子，還有隻大大的烏龜從包包探出頭，令許多粉絲哭笑不得。

近日有幾張照片在大陸網路上流傳，5日比賽結束時，選手們準備回程，全紅嬋、陳若琳揹著大包小包，加上太陽十分刺眼，顯得風塵僕僕。

▲全紅嬋熱愛娃娃，甚至在比賽前都還在買烏龜擺飾，令粉絲們哭笑不得。（圖／路透）



不過畫面一轉，鏡頭從背後拍攝，卻可以看見全紅嬋的包包上掛滿了各式各樣的娃娃，看起來十分沉重。

不僅如此，教練陳若琳也背了一個提袋，且從提袋的開口可以看見，有絨毛玩具的頭探了出來，似乎是全紅嬋的烏龜娃娃，讓許多網友看了哭笑不得。

事實上，陳若琳過去也是跳水好手，曾在歷屆奧運中收穫5面金牌，是中國最年輕的「五金王」，如今跟著愛徒全紅嬋出征巴黎奧運，還幫忙揹烏龜娃娃，可見她有多寵溺這位愛徒。