　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋教練「包包塞滿烏龜」！幫揹上車畫面曝　娃娃探頭打招呼

▲▼全紅嬋的烏龜娃娃讓教練陳若琳幫忙揹。（圖／翻攝微博／哎一股清流）

▲全紅嬋（後）與陳若琳（前）一起上車，陳若琳的背上揹著裝有烏龜娃娃的袋子。（圖／翻攝微博／哎一股清流）

記者柯振中／綜合報導

中國隊選手全紅嬋獲得巴黎奧運跳水女子10公尺跳台金牌，讓現場歡聲雷動，她的個人小趣事也因此逐漸被挖出。除了賽前還在買烏龜擺飾以外，全紅嬋也被發現，比賽用的包包上掛滿了各式各樣的娃娃，甚至連教練陳若琳也遭殃，不但幫全紅嬋揹袋子，還有隻大大的烏龜從包包探出頭，令許多粉絲哭笑不得。

近日有幾張照片在大陸網路上流傳，5日比賽結束時，選手們準備回程，全紅嬋、陳若琳揹著大包小包，加上太陽十分刺眼，顯得風塵僕僕。

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

▲全紅嬋熱愛娃娃，甚至在比賽前都還在買烏龜擺飾，令粉絲們哭笑不得。（圖／路透）

不過畫面一轉，鏡頭從背後拍攝，卻可以看見全紅嬋的包包上掛滿了各式各樣的娃娃，看起來十分沉重。

不僅如此，教練陳若琳也背了一個提袋，且從提袋的開口可以看見，有絨毛玩具的頭探了出來，似乎是全紅嬋的烏龜娃娃，讓許多網友看了哭笑不得。

事實上，陳若琳過去也是跳水好手，曾在歷屆奧運中收穫5面金牌，是中國最年輕的「五金王」，如今跟著愛徒全紅嬋出征巴黎奧運，還幫忙揹烏龜娃娃，可見她有多寵溺這位愛徒。

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／「桌球教父」莊智淵不敵張本智和　中華男團1比3無緣4強
快訊／第4點莊智淵苦戰張本智和　8比11連掉2局
快訊／第4點「桌球教父」莊智淵對抗張本智和　首局7比11

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全紅嬋教練「包包塞滿烏龜」！幫揹上車畫面曝　娃娃探頭打招呼

中國「梁王組合」從念名字就開始搞笑！讀音曝光全網傻眼

中國官方罕見認「管控輿情」！拒答陝西高樓起火墜亡案　傷亡不明

咖啡廳「穿比基尼免門票」挨轟物化女性！遭炎上緊急取消活動

造謠摸魚！她被「女實習生陰了」　1招反制網讚爆：明顯能力更強

中國桌球「劉亦菲」成孫穎莎陪練員　網嗨：美麗與實力並存

華為鴻蒙智行推出享界S9　余承東：最高續航力816公里

逼病童母「陪睡換捐款」！睡一次給一次錢　陸慈善組織負責人被抓

中國飛魚稱「奧運村」最好吃的是韓國泡菜　他吐槽：肉像木頭

陸體育局高層大量「辱華貼文」被挖出　官方：正在調查絕不姑息

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

貨櫃車駕駛下車解放　後車高速衝路肩撞上

理髮廳「冒煙」熱心人幫報案　出動4消防車...驚見肉烤一半

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

全紅嬋教練「包包塞滿烏龜」！幫揹上車畫面曝　娃娃探頭打招呼

中國「梁王組合」從念名字就開始搞笑！讀音曝光全網傻眼

中國官方罕見認「管控輿情」！拒答陝西高樓起火墜亡案　傷亡不明

咖啡廳「穿比基尼免門票」挨轟物化女性！遭炎上緊急取消活動

造謠摸魚！她被「女實習生陰了」　1招反制網讚爆：明顯能力更強

中國桌球「劉亦菲」成孫穎莎陪練員　網嗨：美麗與實力並存

華為鴻蒙智行推出享界S9　余承東：最高續航力816公里

逼病童母「陪睡換捐款」！睡一次給一次錢　陸慈善組織負責人被抓

中國飛魚稱「奧運村」最好吃的是韓國泡菜　他吐槽：肉像木頭

陸體育局高層大量「辱華貼文」被挖出　官方：正在調查絕不姑息

華茲成賀錦麗副手　川普陣營轟「左翼極端分子」：美國人的惡夢

小心越吃越肥！營養師揭3大隱形地雷食物：假蔬菜真澱粉要注意

黃仁勳親自接待台南小將　輝達美國總部大玩傳接球：台灣加油

小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人

梁王親口曝決戰麟洋配心情　被封「國羽喜劇人」：鬆弛感源於生活

全紅嬋教練「包包塞滿烏龜」！幫揹上車畫面曝　娃娃探頭打招呼

從去年3月就帶傷撐　林昀儒：能堅持到現在非常不錯了

吐口水、拒握手、當沙包摔　比賽可輸「柔道魂」不可無

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

桌球教父回顧奧運生涯！莊智淵：倫敦奧運永遠難忘

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

大陸熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

中國官方認管控輿情！拒答陝西高樓起火墜亡案

「梁王組合」從念名字就在搞笑！全網聽傻眼

中國「球后」孫穎莎…高顏值陪練員曝光

趙立堅妻發文自曝「乳腺癌晚期」 配合治療50％機率可活6-24個月

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

水花消失術　全紅嬋弟弟跳水片瘋傳

陪一次給一次錢！　陸慈善組織負責人逼病童母親陪睡

奧運村伙食太難吃！中國飛魚狂吐槽

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍 教練進場慶祝趕緊撿起來

咖啡廳「穿比基尼免門票」挨轟！緊急取消活動

被「女實習生陰了」！她1招反制網讚爆：能力更強

「嬋汐」將上演神仙打架！全紅嬋：做好自己

更多熱門

相關新聞

林昀儒透露從去年3月就帶傷撐

林昀儒透露從去年3月就帶傷撐

中華桌球男團於8強戰不敵日本，此役同時也是台灣桌球一哥林昀儒本屆奧運的最後一戰，他賽後表示，包含單打、混雙都有一點點遺憾，但也透露，自己從去年3月手就有傷，之後一直都是邊帶傷出賽邊恢復，「我還能堅持到現在也是非常不錯了！」

沒能幫師父奪牌　高承睿自責哽咽

沒能幫師父奪牌　高承睿自責哽咽

莊智淵：倫敦奧運永遠難忘

莊智淵：倫敦奧運永遠難忘

並列銅牌會旗卻放中國下方　原因曝光

並列銅牌會旗卻放中國下方　原因曝光

確認最後一舞！莊智淵：還有很多想做的事

確認最後一舞！莊智淵：還有很多想做的事

關鍵字：

全紅嬋2024奧運陳若琳跳水

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

男「1年長4次菜花」！女友喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

台中知名婚宴會館「老闆跑路」　一查旗下3間店全倒

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

莊智淵不敵張本智和　中華男團無緣4強

獨／校長群組傳寶貝換姿勢　國中師姊弟告性騷都贏了

快訊／曾峻岳出入爭議場所被重罰

營養師：生活中4種水千萬別喝

這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

奧運跆拳道希望　羅嘉翎明過磅定生死

更多

最夯影音

更多

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面