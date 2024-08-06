台南狠母踹椅害女童摔倒、倒吊抓起當沙包扛　社會局回應了

▲台南一間便利商店傳出媽媽疑似管教不當，用手倒吊著抓起女童，再像扛沙包一樣扛抱離開。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文指出，5日晚間8時許永康區中華二路一間全家便利商店發生不當管教案件，一名小女孩在地上哭不停，女孩媽媽直接用手抓小孩的腳，整個人倒吊著提起，再像扛沙包一樣抱起來離去。影片曝光後，網友紛紛痛批這位媽媽太離譜！

網友稱，5日晚間8時許，她載兒子去全家便利商店，卻看到一對母女，小女孩哭不停，最後還趴在地上哭，只見女童媽媽用手抓起女孩的腳，讓小女孩整個倒吊著被提起，再像沙包一樣扛著離開眾，網友用手機拍下來，並當下直接報警，而在警察來之前，也有一個路人阿公跟這位媽媽發生爭吵。

網友說，警察到了後，便利商店店員供稱，這名媽媽前面就有打小孩了，主要是小孩要喝養樂多，她不給小孩喝直接拿養樂多敲小孩的頭，更扯的是，小女孩會趴在地上是因為小女孩打翻東西，媽媽就直接踢小女孩的椅子，導致小女孩摔下去趴在地上，過程中店員曾制止過，但沒有用。

永康分局指出，8月5日20時許，分局接獲通報在本轄中華二路超商有母親丟下小孩不管案件，經員警到場處理，初步了解疑似係家長管教孩童不當，分局已進行兒少保護通報，同時通知社會局社工到場評估後協助緊急安置。

社會局指出，有關網路流傳有兒少在超商遭家長不當對待情事，5日晚間接獲通報後立即請社工前往介入處理，考量家屬配合態度不佳，為維護兒少安全，社會局已啟動兒少緊急安置，後續由社工持續進行輔導，並將以違反兒權法第49條情事，依同法第97條、102條裁罰開立家屬強制親職教育。

社會局提醒民眾，一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。