台中慢車道飆84公里！　「國家級追焦」苦主噴1.2萬扣牌6個月

▲原PO超速超過40公里，遭罰1.2萬元並面臨吊照。（圖／翻攝臉書社團「台中市西屯區 大小事 社團」）



記者張靖榕／綜合報導

台中南屯區向上路五段慢車道速限40公里，但一名女網友日前被拍到時速高達84公里，被警員逕行舉發，而且因為超速44公里，依《道路交通管理處罰條例》，須處以1.2萬元罰鍰，還得吊扣牌照6個月。苦主在臉書社團發文，以慘痛教訓提醒大家要小心。

「今天農曆7月1日就被政府搶錢大失血」，原PO在臉書「台中市西屯區 大小事 社團」發文，慢車道標明速限40公里，她開車時速卻高達84公里，被警員依法逕行舉發，哀嘆「南屯，嶺東的朋友要小心，向上路兩個點都是40公里，（政府）一天收到的錢不知是百萬，還是千萬，要小心哦！」

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網友紛紛留言，「你的車牌準備扣牌6個月了」、「找個好地方車子要停半年了」、「我家女兒1月也收到，還要吊扣牌照6個月」、「向上路的有擺攤，開車騎車都要留意。」

也有網友認為原PO自己違規，卻要反過來怪政府，「超速違規還可以講的理所當然！慢車道開到84公里，真的是...哪裡有陷阱，慢車道是要開多快，前面都有測速告示！慢車道開到84比快速道路的限速還快了！笑死」、「開車在路上，不管在高速，快速，ㄧ般道路，山路，只要看到照相機的圖就請減速到速限內就沒錯了」、「向上路這個點很常測啊，牌子也都有擺啊。」

由於台灣超速車禍發生頻仍，立法院於2023年4月14日三讀修正通過處罰條例部分條文，並於同年6月30日施行，將原本超過駕駛速限60公里定義為危險駕車行為，調降至超過速限40公里以上即為「危險駕駛」；罰鍰上限金額也由原先的2.4萬元上調至3.6萬元，原PO收到的罰單並非最大筆。