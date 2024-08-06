台人搶著斗內高承睿！體育贊助媒合庫「網頁被塞爆」一度癱瘓

▲許多民眾搶著斗內高承睿，導致網站一度癱瘓。（圖／體育署）



記者柯振中／綜合報導

2024巴黎奧運仍在進行當中，台灣許多好手在賽場上發光發熱，讓粉絲們看得熱血沸騰。為了讓民眾能夠贊助體育運動，體育署將新改版的「體育運動贊助媒合平台」上線，而網友們發現了桌球小將高承睿的贊助頁面，也瞬間擠爆，甚至導致網頁一度癱瘓。

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▲桌球新星高承睿。（圖／達志影像／美聯社）



前總統幕僚范綱皓在Threads上PO文分享，他到贊助媒合平台上，意外發現了高承睿的贊助項目，於是向粉絲們喊話，「剛剛發現這個，我們台灣的乖孫……各位阿公、阿嬤，紅包包起來！」此外，范綱皓還提醒，捐款贊助能夠抵稅，並且附上網址，讓粉絲們可以點入後直接捐款。

▲體育署有體育運動贊助媒合平台，讓民眾可以贊助喜愛的運動員。（圖／體育署）



不過，因為貼文引起太多討論，贊助網頁一度癱瘓，不少網友對此回應，「進不去，網站被姨姨們登爆了嗎」、「進不去，晚點再試」、「都進不去內」、「一直上不去」、「哈哈，我試了好幾次都進不去，太猛！」

截至6日凌晨1點30分，實際測試後已能正常進入媒合贊助平台，而除了高承睿以外，葉面還有拳擊好手賴主恩、滑冰好手黃芊華，以及舉重好手高家輝等人的贊助項目，同時也有各縣市球隊的募款資訊，點入首頁後就能看見。網站請點此：https://sponsor.sa.gov.tw/Home