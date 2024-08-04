國1北彰化段凌晨連環撞！客運半邊車頭削爛　7乘客送醫

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

國道1號北向202.8K、彰化路段今(4日)凌晨3時48分發生一起嚴重車禍，初步了解，現場一輛大貨車於外側車道追撞半聯結車後，又遭後方客運撞擊而翻覆，隨後再遭自小客撞擊，事故占用內、中、外車道，現場有7人受傷送醫，均是客運乘客，皆無生命危險。詳細事故原因尚待釐清。

▲國道1號北向彰化段重大車禍，統聯客運7乘客送醫。（圖／翻攝彰化踢爆網）

警方調查，當時該輛大貨車行駛於外側車道一路北上，未料行經彰化段時，駕駛疑似精神不濟，突追撞前方半聯結車；在事故發生後，後方的統聯客運駕駛閃避不及，當場撞上，強大的撞擊力道讓客運半邊車頭當場爛毀；而大貨車遭撞後也翻覆、偏移至內側車道，導致另輛小客車撞上，事故占用3線車道。

▲大貨車撞擊後橫倒路中，導致後方另輛自小客反應不及撞上。（圖／翻攝彰化踢爆網）

救護人員獲報到場後，因客運副駕駛座車門嚴重變形，警消從車側架梯進入車內檢視傷患及乘客人數，並協助脫困，客運車內總計有7名乘客(3男4女)受傷，均送往醫院治療，幸皆無生命危險。另現場3名駕駛則無明顯外傷，拒絕送醫。

警方呼籲，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

▼警消從車側架梯進入客運內部救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）