嘉義縣警察局　卸、新任分局長聯合交接

▲▼ 嘉義縣警局分局長交接 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警局舉辦卸、新任分局長交接典禮，由副縣長劉培東主持，並邀請縣內地方首長、各級民意代表及社會賢達與會觀禮，典禮中副縣長劉培東代表翁縣長及全體縣民感謝卸任分局長在嘉義縣服務期間，對於治安維護工作的付出與努力。





為應警察勤、業務需要，內政部警政署就適任人選之品操學能、工作績效並依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，同時考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整，於7月30日公布重要警職人事異動案，嘉義縣警察局計有督察長及4位分局長異動。

一、該局督察長陳盈菖調派臺南市政府警察局督察。

二、該局民雄分局長莊思神調派該局督察長。

三、該局朴子分局長吳俊德調派該局民雄分局長。

四、該局布袋分局長林思妙調派該局朴子分局長。

五、該局中埔分局長方子欽調派雲林縣警察局虎尾分局長。

六、雲林縣警察局人事室主任吳永森調派該局布袋分局長。

七、臺中市政府警察局清水分局督察組組長曾裕景調派該局中埔分局長。

劉培東表示，新任督察長及4位分局長在原單位表現都十分優異，學、經歷也相當豐富，期盼他們延續嘉義縣的優良傳統，在李局長領導下，克盡職責、有所發揮，帶領所屬同仁全力投入治安維護工作，同時也應提升廉能法治觀念、建立警察優質文化，秉持「警民一家，治安與共」精神，有效且迅速壓制任何在該縣犯罪的各類大小刑事案件，讓犯罪者知曉嘉警是不容挑釁的，面對需要幫助的民眾應有同理心，剛柔並濟，而媒體民調顯示，該縣的「警政與治安」受到鄉親信任，就是對所有警察同仁付出的最佳肯定，希望大家保持這份精神與鬥志及服務的熱忱，一起努力守護「嘉」園。