中士載女兒自撞雙亡！抽血驗出酒駕　「冤案家屬」喊話：驗眼球液

▲花蓮縣3日晚間發生一起中士載女兒疑似酒駕雙亡車禍，家屬認為冉姓中士不可能喝酒。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者許權毅／台中報導

花蓮縣3日晚間發生一起死亡車禍，花防部28歲冉姓中士載著4歲女兒騎車自撞，雙雙死亡，冉男抽血後被驗出1.06mg/l酒精值，讓家屬驚訝稱「沒看到他喝酒」；而台中市先前也傳出酒測冤案，家屬受訪認為，冉男家屬一定要請檢察官抽取眼球液，才是最準確的，避免冤案再次發生。

回顧本案，3日20時許，冉男騎車載著4歲朱姓女兒，沿花蓮縣台9丙線北往南方向行駛，行經15公里處時自撞電線桿，造成冉男當場失去呼吸心跳、女兒頭部重傷搶救不治。

花蓮慈濟醫院對冉男經抽血，發現酒測值換算下來，竟高達1.06mg/l。冉男家屬對酒駕一事有疑慮，認為當日都沒看到冉男喝酒，怎麼會有酒駕情況？

▲台中市今年就出現死者抽血換算酒精值錯誤，檢方抽取眼球液才還清白。（圖／記者許權毅攝）



抽血換算酒精值是否正確？台中市今年就發生一起冤案，一名施姓大學生下課騎車返家，結果與民間救護車發生碰撞，施生被醫院驗出酒精值0.54mg/l，結果檢方複驗，抽取眼球液後，證明施生根本沒有飲酒。

關鍵在哪？知名法醫高大成當時說，人死後半小時到一小時，體內細菌繁殖會產生酒精反應，「即便生前沒喝酒，也可能測出0.5到1mg/l酒測值」，就是得抽取眼球液才是最準確。

施生母親今日說，有看到花蓮雙亡車禍的新聞，但認為1.06mg/l也不太可能騎車了，更何況喝到爛醉怎麼會載自己的孩子？如果又是被冤枉酒駕，真的會讓家屬很難過。

施母說，自己有相同經驗，可以想得到他的家人現在會多慌，可以請他們向檢察官報請驗眼球液，這種自撞也有可能是心肌梗塞發作或是突然腦中風，要查明真相。