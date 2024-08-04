鋰電池充電起火！花蓮透天厝車庫烈焰狂燒　屋主困3樓嗆傷

▲花蓮透天厝的1樓車庫發生火警。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉吉昌二街一棟3層樓透天厝今(4日)上午發生火警，車庫內充電的鋰電池突然起火燃燒，恐怖火焰不斷竄燒，消防人員獲報到場緊急拉水線灌救，並將嗆傷的45歲女屋主送醫救治，所幸並無生命危險，至於起火原因仍有待釐清。

花蓮縣消防局說明，今上午10時44分接獲透天厝火警，緊急派遣人員前往搶救，並在3樓內找到受困的45歲女屋主，予以共生面罩後順利脫困，而女子意識清楚，因吸入濃煙，已送往醫院救治。