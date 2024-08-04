戴資穎李洋最後一舞！他悲台灣羽球大時代結束：無法想像2028奧運

▲戴資穎李洋奧運最後一舞，他嘆台灣羽球大時代結束，「無法想像2028奧運」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

這次巴黎奧運是我國羽球天后戴姿穎、男雙好手李洋的最後一舞，有網友感嘆，今年巴黎奧運結束後，多少台灣好手將成為歷史的一頁，真的是台灣羽球一個大時代的結束，讓他直呼「無法想像2028（奧運）台灣羽球」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「無法想像2028台灣羽球」為題，表示今年的巴黎奧運結束後，將是台灣羽球一個大時代的結束，多少台灣好手將成為歷史的一頁，就連這次沒有參加奧運的選手，下次的機會也很艱辛。

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原PO說，我國羽球男單好手「左手重砲」林俊易這次以一戰之差錯過了奧運門票，真的很可惜，4年後也不知道體能還能不能維持，王子維的最佳狀態也已經過去，讓他忍不住感嘆「成為一個職業運動員有多麼困難，站上奧運的殿堂更是談何容易」。

▲李洋曾表示，今年是最後一次參加奧運，他也將在9月台北羽球公開賽後退役。（圖／路透）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「真的不敢想像，台灣要出一個像小天和小戴這樣等級的選手，真的很不容易」、「過去十年可能真的是台灣羽球最好的時代了」、「同意，就像跆拳道，朱木炎、陳詩欣時期，曾經在2004年的奪牌表現十分強大，目前，似乎還沒看到後起之秀」。

還有人說，「羽球一直以來都不是台灣強項啊，戴資穎和麟洋給大家的錯覺而已，他們退役後才是矯正回歸」、「環境不好沒辦法，基本上就是靠他們自己不知道多麼的努力之下，才給我們帶來的這些奇蹟」，也有人保持樂觀，「不用太擔心，馬來西亞李宗偉退了之後，李梓嘉也才突然崛起，之前默默無名，台灣也OK的」。