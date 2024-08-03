　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

▲歡慶奪銅牌！萊爾富推出期間限定指定商品優惠，祭出Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1優惠。(圖／萊爾富提供)

▲歡慶奪銅牌！萊爾富推出期間限定指定商品優惠，祭出Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者閔文昱／台北報導

我國射擊好手李孟遠以平奧運資格賽紀錄的124分、總排名第3挺進決賽，最終收穫一枚銅牌，替台灣贏得巴黎奧運本屆首面獎牌。對此，萊爾富宣布，即日起至8月5日23:59，推出Hi café大杯美式、大杯拿鐵即指定冰品均享買1送1活動，與民眾一同歡慶奪牌！

▲歡慶奪銅牌！萊爾富推出期間限定指定商品優惠，祭出Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1優惠。(圖／萊爾富提供)

[廣告]請繼續往下閱讀...

萊爾富指出，為歡慶奪牌，即日起至8月5日23:59推出Hi café大杯系列的美式咖啡(原單件售價45元)或拿鐵咖啡(原單件售價55元)，可冰/熱任選，享同品項買1送1，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕(原單件售價40元)也享任選買1送1優惠。

▲歡慶奪銅牌！萊爾富推出期間限定指定商品優惠，祭出Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1優惠。(圖／萊爾富提供)

另外，萊爾富於即日起至2024年8月12日在擁有252萬好友數的「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，每名帳號限抽乙次，就有機會免費獲得Niseko北海道牛奶巧酥雪糕活動序號乙個(限量100名，送完為止)，萊爾富將於8月12日後透過「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號後派給中獎者活動序號乙個，中獎者須將該組活動序號透過Hi-Life VIP APP內的「序號掃描」專區，以「手動輸入」活動商品兌換序號，該商品即會出現在Hi-Life VIP APP內的「我的東西」→「優惠券」→「折價券」內，該商品須於2024年9月17日23:59前兌換，逾期視同放棄資格，恕不補發。

▲歡慶奪銅牌！萊爾富推出期間限定指定商品優惠，祭出Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1優惠。(圖／萊爾富提供)

▲歡慶奪銅牌！萊爾富推出期間限定指定商品優惠，祭出Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1優惠。(圖／萊爾富提供)

另外，全家APP抽獎趣專區則在賽事期間舉辦「全家TEAM運動」活動，台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視；7月24日至8月20日每天15:00-06:00指定時段，於全家店舖單筆消費滿168元即可參加抽獎（可累贈，結帳時需報會員或出示APP會員條碼）。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／李孟遠摘下中華隊首牌！總統、體育署長齊祝賀
詐騙新招！阿伯慘噴20多萬
快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富推買1送1優惠
早田希娜帶傷奪銅暴哭　落敗的韓國天才少女也哭了
賀台灣首面獎牌入袋！手搖飲「買1送1」明天開搶
李孟遠登奧運頒獎台　曾因恩師過世當「逃兵」
李孟遠摘台灣射擊奧運史上首面獎牌　愛犬帶來好運
龍俊亨愛相隨來台　大巨蛋播定情曲〈Change〉迎接泫雅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」　子時前快回家

鬼門要開了　「民雄鬼屋」上網求售！開價6874萬

快訊／長榮香港飛台北班機「訊號異常」　起飛一半折返

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

快訊／17:41花蓮萬榮規模4.2地震！最大震度3級　7縣市有感

快訊／1縣市大雨特報！下到晚上

屏東輕航機迫降2傷「初判合法空域」　運安會派2人前往蒐證

觀光前瞻計畫補助案「近半撤銷或未完工」　發函地方催進度

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

以為是媽！萌娃燦笑迎接　見換爸接送...急煞秒變臉

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」　子時前快回家

鬼門要開了　「民雄鬼屋」上網求售！開價6874萬

快訊／長榮香港飛台北班機「訊號異常」　起飛一半折返

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

快訊／17:41花蓮萬榮規模4.2地震！最大震度3級　7縣市有感

快訊／1縣市大雨特報！下到晚上

屏東輕航機迫降2傷「初判合法空域」　運安會派2人前往蒐證

觀光前瞻計畫補助案「近半撤銷或未完工」　發函地方催進度

中國羽球「臥槽姐」內戰奪金！忍不住「又飆金句」轉播秒切廣告

快訊／李孟遠正式摘下中華隊首牌！體育署長：未來會一面一面贏

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

陳柏霖被拱唱跳新歌「害羞拒絕」　王淨、百白緊急機智救場！

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

「Young新北」社團聯合成果展　侯友宜鼓勵學生勇敢做自己

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶　限定5小時喝

鬼月「7大恐怖禁忌」千萬別碰！　晚上衣服不能晾陽台原因曝光

360秒煙火點亮基隆西岸　大武崙沙灘暑假嗨翻天

昔射擊金童李孟遠登奧運頒獎台　曾因恩師過世當「逃兵」

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

林郁婷「身分證開頭是2」！他傻眼：台灣人跟著起鬨

幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

「地表最正啦啦隊」傳想離隊！全新身份曝

快訊／午後雨彈來了「5縣市大雨特報」　下到入夜

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

市民大道連日跳電　元凶抓到了...台電調查曝

印度神童預言「完全是炒作」7大錯誤曝

Taiwan In毛巾遭搶走！製造商霸氣喊：我送你

更多熱門

相關新聞

快訊／李孟遠摘下中華隊首牌！總統、體育署長齊祝賀

快訊／李孟遠摘下中華隊首牌！總統、體育署長齊祝賀

我國射擊選手李孟遠，巴黎時間今(3)日在巴黎奧運男子定向飛靶決賽奪下銅牌，為台灣拿下本屆奧運第1面獎牌，賴清德總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現，教育部體育署長鄭世忠表示，這面獎牌是台灣射擊選手在奧運參賽史上的首面獎牌，謝謝國人的耐心等待及全力相挺，未來幾天在巴黎的選手們會一面一面贏回獎牌。

「小全智賢」奪金韓國女子射箭金包銀

「小全智賢」奪金韓國女子射箭金包銀

快訊／李孟遠第3名之姿進軍決賽

快訊／李孟遠第3名之姿進軍決賽

21歲韓國女將無懼地主名將射下金牌

21歲韓國女將無懼地主名將射下金牌

「麟洋配」闖金牌戰金門辦直播加油

「麟洋配」闖金牌戰金門辦直播加油

關鍵字：

奧運台灣射擊萊爾富優惠

讀者迴響

熱門新聞

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！丁寧失言急道歉

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

麟洋金牌戰對中國！陸球迷氣「這倆平時裝死」

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面