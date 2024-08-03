快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

▲歡慶奪銅牌！萊爾富推出期間限定指定商品優惠，祭出Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者閔文昱／台北報導

我國射擊好手李孟遠以平奧運資格賽紀錄的124分、總排名第3挺進決賽，最終收穫一枚銅牌，替台灣贏得巴黎奧運本屆首面獎牌。對此，萊爾富宣布，即日起至8月5日23:59，推出Hi café大杯美式、大杯拿鐵即指定冰品均享買1送1活動，與民眾一同歡慶奪牌！

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萊爾富指出，為歡慶奪牌，即日起至8月5日23:59推出Hi café大杯系列的美式咖啡(原單件售價45元)或拿鐵咖啡(原單件售價55元)，可冰/熱任選，享同品項買1送1，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕(原單件售價40元)也享任選買1送1優惠。

另外，萊爾富於即日起至2024年8月12日在擁有252萬好友數的「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，每名帳號限抽乙次，就有機會免費獲得Niseko北海道牛奶巧酥雪糕活動序號乙個(限量100名，送完為止)，萊爾富將於8月12日後透過「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號後派給中獎者活動序號乙個，中獎者須將該組活動序號透過Hi-Life VIP APP內的「序號掃描」專區，以「手動輸入」活動商品兌換序號，該商品即會出現在Hi-Life VIP APP內的「我的東西」→「優惠券」→「折價券」內，該商品須於2024年9月17日23:59前兌換，逾期視同放棄資格，恕不補發。

另外，全家APP抽獎趣專區則在賽事期間舉辦「全家TEAM運動」活動，台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視；7月24日至8月20日每天15:00-06:00指定時段，於全家店舖單筆消費滿168元即可參加抽獎（可累贈，結帳時需報會員或出示APP會員條碼）。