快訊／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌「買1送1」限時開搶

▲為歡慶李孟遠奪牌，超商7-11推出多項優惠。（圖／7-ELEVEN提供，下同）

記者閔文昱／台北報導

台灣射擊好手李孟遠在今年巴黎奧運大放異彩，在決賽拿下45分順利摘銅，也是中華代表隊本屆奧運正式到手的第一枚獎牌。對此，7-ELEVEN與OK超商也分別祭出優惠與民眾同慶，時間有限，要搶要快！

7-ELEVEN今（3日）晚間宣布，為歡慶射擊奪銅牌，推出3大加碼優惠，包括「CITY PRIMA 大杯精品美式 買2送2」、「紅牛火龍果風味能量飲料250ml 買2送1」、「麒麟一番搾500cc罐 第2件5折」，時間為8/4-8/5，活動期間持DM（下圖）至門市刷專屬優惠條碼，即可享優惠，精品咖啡限指定門市販售。

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另外，OPENPOINT APP行動隨時取優惠，CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2！ (限量2萬組/每會員限購4組/開放線上支付)，兌換期限至9/30。

OK超商方面，OKmart 全台850門市，即日起至8月6日，購買OKCAFE 與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，即享買1送1優惠。另，OKCAFE 攜手知名啤酒品牌-海尼根，推出期間限定聯名飲「零酒精蜂蜜特調」特大杯，喝采價$60元。獨家「KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾」享2件59元！

▼OK同樣推出限時優惠。（圖／OK提供）