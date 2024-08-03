遊山玩水夏季探索營　結合老社區走讀及戶外體驗揭開神秘面紗

▲台南市文化局在暑假期間結合社區，舉辦「遊山玩水夏季探索營」，五個梯次共有將近兩百名親子參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館開園以來，已經接待過兩百萬人次遊客，為了把這些量能外溢，帶動區域發展，文化局在暑假期間結合社區，舉辦「遊山玩水夏季探索營」，五個梯次共有將近兩百名親子參加。

首梯還有人遠從新北專程搭車前來參加，館方安排社區走讀以及園區戶外攀樹體驗，豐富多元內容，讓參加親子直呼有趣。

市長黃偉哲表示，為了顧及山區發展，結合水道博物館與南瀛天文館、左鎮化石園區、南科考古館、樹谷園區成立的博物館協作平台，這幾年透過各種富含教育性的活動，成功帶起風氣，也成為市府推展觀光的重點，日前大阪議員還專程到水道參訪，將促成大阪水道和台南水道的交流，顯見努力有了成效：有鑑於以往活動多在園區內，此次水道特別結合山上社區舉辦走讀體驗活動，這也是山上區首度有這樣的活動，格外有意義。

活動由山上區耆老帶領，走入社區，探訪有百年歷史的老建築、三合院，天主堂、還有信仰中心天后宮，其中有著燉煌堂號的老屋，格外引人注意，經過講解，大家才知道原來是洪姓的堂號，而不同時期新舊磚塊的疊加，也造成建築的獨特風格，侯姓學員表示，常到水道遊玩，但不知道附近社區還這麼有趣。主辦單位還結合水的潔淨意象，利用社區種植的蘆薈，讓學員製作天然洗潔劑的紀念品。

來自新北的陳姓女學員表示，她從粉專看到活動，覺得很有趣，為了參加活動，她搭車到台南，再轉車到善化，搭公車來園區，雖然舟車勞頓，但覺得很有收穫，下次要是有類似活動，一定還要再來參加。