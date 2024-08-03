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社會 社會焦點 保障人權

感冒才要下山！黑鷹出勤2趟花80萬全民買單　成大考古教授現況曝

▲▼颱風來仍拒搜救隊！成大考古教授感冒沒藥吃　終於搭直升機下山了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲成大考古教授感冒沒藥吃才搭直升機下山，空勤總隊出勤花費80萬元由人民買單。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者林東良／台南報導

成大一名考古研究所教授與3名魯凱族人在霧台鄉好茶部落山區從事研究，不料卻遇上凱米颱風來襲而失聯，家屬焦急報案後，空勤總隊第一次出動救援遭到拒絕，第二次出勤才將人搭載下山，此舉也引發網友熱議。據悉，黑鷹直升機這兩次出勤總共花費至少80萬元，全由人民買單，而成大副校長今(3日)也出面透露教授目前狀況。

回顧整起案件，這名考古學研究所教授在凱米颱風來襲前到霧台鄉好茶部落山區從事研究，直到颱風來襲，家屬聯繫不上人，擔心出意外而報警求助。

當時屏東縣消防局派遣特搜大隊、第一大隊、長治分隊及義消，出動5車10人、6義消、3空拍機，以直升機載送特搜大隊人員5名前往目標區搜救，7月28日上午接觸4名失聯者，但經溝通後，教授與3名族人拒絕下山，搜救人員給予物資後，則搭乘直升機返回。

▲▼颱風來仍拒搜救隊！成大考古教授感冒沒藥吃　終於搭直升機下山了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼颱風來仍拒搜救隊！成大考古教授感冒沒藥吃　終於搭直升機下山了。（圖／記者賴文萱翻攝）

直到4天後，屏東縣消防局於1日下午接獲教授本人報案，表示自己身體不適有感冒症狀，但沒有藥可吃，又因颱風導致道路中斷，溪水湍急，無法下山就醫請求協助，空勤總隊於是又出動救援，才終於將教授搭載下山送醫救治，不過教授此舉也引發網友撻伐，更質疑是否應該負擔救援費用。

據了解，空勤總隊這兩次出勤共耗費至少4小時，不包含特搜人員的人事成本管銷費用，光是黑鷹直升機出勤成本就至少耗費80萬元，但屏東縣消防卻表示，舊好茶部落並非管制山域，且當事人因身體狀況不適急需就醫，通往對外之聯絡道路中斷且溪水暴漲，人員無法撤離，本案確有急需撤離及就醫之必要性，因此無法進行裁罰及收取費用，等於這80萬元是由全民買單。

對於此事件，成大副校長李俊璋出面回應，並透露其目前狀況表示，考古所教授因考古研究入山，颱風來時經判斷尚無安全問題，所以研究繼續，但後來因教授感冒身體不適，才申請空勤直升機下山，下山返回台南後即就醫，經醫師看診後認為狀況還好，教授拿藥後已返家休息。

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