揪家暴父耳朵大罵帶走她　網友的「超強阿嬤」藏洋蔥

▲阿嬤的背影。（AI生成圖／Firefly）

記者葉國吏／綜合報導

一位堅韌且樂觀的女網友近日在網路上分享了與阿嬤共度的回憶。她描述了阿嬤的堅毅形象和對她的深深愛護，還提及阿嬤直接揪起家暴父親耳朵的帥氣舉動，另許多網友看完都感覺到滿滿的洋蔥。

這位女網友在Dcard上寫道，她是由阿嬤養大的，因為她的父親整天酗酒並虐待她的母親，母親在她出生後就離家出走了。她記得自己經常被父親打，或是被遺忘在家裡。然而某天阿嬤出現在她的生活中時，問她「妳就是阿婷嗎？」接著就打開家裡每個房門，找到睡死的父親，並揪著其耳朵開始大罵，當下的狀況讓她覺得阿嬤真帥。

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▲網友發文「我的超強阿嬤」。（圖／翻攝Dcard）

接著阿嬤把她帶回屏東照顧，儘管生活條件艱苦，但阿嬤的愛與照顧讓她感到溫暖。阿嬤不僅要承擔家務，還要照顧失智的阿公。當她高中畢業旅行時，阿嬤不顧家境困苦，堅持給她旅行的開支，這讓她再次被阿嬤的堅韌與帥氣所感動。

女網友在成長過程中，雖然遭受了許多歧視，但阿嬤的存在讓她有了勇氣面對。阿嬤過世後的三個月，她也離開了這個世界。雖然阿嬤已經不在，但她仍然經常想起阿嬤，並希望自己能夠像阿嬤一樣堅強，成為一個有能力的大人。

這篇文章在網路上引起了廣大的迴響，許多網友都留言表示被她的故事所感動，並讚揚她的堅韌與正向。他們表示，阿嬤的愛讓她成為一個充滿力量的人，並相信她在未來的道路上一定能夠走得更好。

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