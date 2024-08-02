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奧運轉播權被壟斷　資深體育主播：不符合國際奧會主張

▲▼中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／路透）

▲楊楚光認為，國際奧會主張賽事在無線台大量播出，讓愛好者能在免費合理的情況下，充分接近高水準賽事，而非以巨資壟斷。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

2024奧運賽事仍在持續當中，不過目前若想收看完整賽事，需要到特定付費頻道才能看到。對此，資深體育主播楊楚光表示，國際奧會是主張在無線台大量播出，讓愛好者能在免費、合理的情況下，充分接近高水準的運動賽事，而非以巨資壟斷，讓觀眾必須付費才能看到全部節目。

楊楚光在臉書上表示，台灣絕大多數的奧運實況播出都被愛爾達壟斷，只有一小部分節目分給公視及華視，若想要免費看奧運，只能看被分到的少部分賽事，「這是不公平的，也是以巨資壓死無線電視的無情實情！」

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楊楚光說，這種情況可能已違背國際奧會的精神與慣例，因為國際奧會主張，賽事在無線台作大量播出，讓愛好體育的觀眾，能在免費、合理的情況下，充分接近最高水準的運動賽事，而非以巨資壟斷播出內容，讓觀眾需要付費才能看到全部節目。

對此，國民黨立委葉元之也說，教育部花了8,000萬元補助愛爾達，但一般大眾還是看不到奧運賽事，相當不合理。既然政府已經撥列預算，就要想辦法讓賽事普及化、讓觀眾極大化，這樣才合理，政府應該在補助時，就要求媒體盡可能釋放資源，讓所有媒體使用。

 

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