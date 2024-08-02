林郁婷性別遭質疑　她引《哈利波特》一句話：全民一心挺你們

▲女子拳擊57公斤級選手林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

2024巴黎奧運比賽持續進行，「台灣拳后」林郁婷今（2日）將出戰女子拳擊57公斤級16強賽，不過日前遭《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）質疑性別檢測有問題，引發不少熱議。國民黨立委陳菁徽特別引用哈利波特系列書中的一句話，「要記住，所有真心愛我們的人都會在我們的身邊，他們永遠會陪伴著你，在你心中」，並替林郁婷打氣，強調全民一心相挺在巴黎參賽的選手們。

對於林郁婷近日的爭議，陳菁徽引述哈利波特系列書中天狼星．布萊克對哈利波特所言「要記住，所有真心愛我們的人都會在我們的身邊，他們永遠會陪伴著你，在你心中」，並替林郁婷在內等我國奧運選手打氣，強調全民一心的時刻，大家都相挺在巴黎參賽的你們，用著愛打從心中替選手們來加油。

陳菁徽稱，JK羅琳應該要瞭解，奧林匹克的本質就是非歧視，因此實在不適合以自己的偏見就提出對林郁婷的質疑，並呼籲JK羅琳應正視這樣的發言，已經有歧視的效果。

陳菁徽最後說到，關於巴黎奧運拳擊工作小組（PBU）事前便已公開包括醫療規定在內的資格辦法，也無差別適用每一方的參賽選手，因此包括JK羅琳在內等人，如挑起對立跟誤會，所傷害的是團結一心的台灣民眾，並要求正視這樣的仇恨言論，並無法幫助奧運精神的發展。

