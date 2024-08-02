快訊／蔡英文貼合照聲援林郁婷　「相信她面對場外紛擾也沒在怕！」

▲林郁婷、蔡英文合照。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

「台灣女拳王」林郁婷將於巴黎時間2日展開巴黎奧運首戰，然而近期卻有有心人士拿她的性別議題大做文章，甚至連哈利波特作者JK羅琳也發聲開戰林郁婷的性別。巴黎奧運拳擊籌備小組與國際奧會在巴黎時間2日深夜發出聲明，強調所有參加奧運運動員都符合資格與相關規定。而前總統蔡英文今（2日）也秀出合照聲援林郁婷，蔡表示，活潑、有自信的林郁婷，即使面對總統也是沒在怕，今晚林將上場比賽為自己爭取勝利，相信面對場外紛擾、對手挑戰，林郁婷也是沒在怕。

巴黎奧運拳擊籌備小組與國際奧會在巴黎時間2日深夜發出聲明聲援林郁婷，強調「人人有權不受歧視地從事體育運動」，所有參加巴黎奧運拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，國際奧會對運動員目前受到的網暴傷害感到悲痛。

林郁婷將於巴黎時間2日在女子拳擊57公斤級16強賽比賽，近期卻有有心人士拿性別議題攻擊她，甚至連知名作家JK羅琳(J.K. Rowling)都發文質疑，對此國際奧會(IOC)先前已經強調林郁婷完全符合規定。

對於場外紛擾，前總統蔡英文今也在社群平台上，貼出她接見我國參加「第19屆杭州亞洲運動會」代表團時的照片，蔡英文表示，當時林郁婷問「可以跟你自拍嗎？」活潑、有自信的林郁婷，即使面對總統也是沒在怕，一點都不害羞。

蔡英文指出，今晚林郁婷即將上場比賽，尋求晉級，為自己爭取勝利，也為台灣爭取榮譽，「我們一起為林郁婷加油，我相信，面對場外的紛擾、對手的挑戰，林郁婷也是沒在怕。我也要祝福今天所有出賽的台灣選手，都能保持最佳狀態，順利晉級，台灣加油！」