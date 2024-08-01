卓揆曝2030重啟核電？　綠委指媒體斷章取義：以再生能源為優先

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導稱，行政院長卓榮泰接受日媒專訪時鬆口2030年可能重啟核電。政院今（1日）澄清卓榮泰並未提到2030年可能重啟核電。對此，綠委洪申翰受訪時表示，斷章取義、製造資訊落差，對討論沒有幫助，未來如果有新的核能技術降低核安風險或不再有核廢料當然能討論。洪強調，執政黨能源政策目前仍以再生能源優先，未來也會更努力發展多元綠能。

卓榮泰接受日媒採訪時稱，世界各國，尤其美國方面，它在2030年，對於新能源的開發應該是一個關鍵的時機，新的能源如果沒有安全的問題，沒有核廢料必須處理的問題，而且世界的潮流和台灣的共識都能夠接受，我覺得應該是開放討論的，未來的核能解決不了今天的問題，但是未來的核能都有任何的可能，都可以去討論。

對於有媒體解讀卓榮泰是鬆口2030年可能重啟核電。洪申翰受訪時表示，能源議題可以多元討論，但斷章取義、製造資訊落差，對討論沒有幫助。洪直言，媒體報導內容有誤導嫌疑，卓榮泰在專訪中明確表達，現行核電廠若要延役，在法規上不可行，斷層和地質狀況也存在高度不確定性。

洪申翰指出，未來如果有新的核能技術可以大幅降低核安風險，或不再有核廢料，當然可以保持開放態度進行討論。洪強調，執政黨能源政策目前仍以再生能源優先，未來也會更努力發展多元綠能。

對於核能議題，民進黨內近期多有討論，昨日中執會上綠委王世堅也當面詢問黨主席賴清德，王世堅認為政府應有更明確態度。他也意有所指表示，閣員不該有個人身分，能源轉型方向才會清晰。賴清德則回應，反核不是民進黨神主牌，是國家總體政策走向，非核主張不變，能源也要多元化。

