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首批F-16抵達了！　烏克蘭：空軍大升級

▲▼比利時簽署軍援烏克蘭30架F-16。（圖／路透社）

▲北約多個國家軍援烏克蘭F-16。（圖／路透社）

文／中央社

立陶宛外長和一名美方官員今天表示，烏克蘭等待多時的F-16戰機，第一批已抵達。基輔當局表示，F-16將有助重建已然枯竭的烏克蘭空軍。

路透社報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造的F-16戰機因戰力強大和全球實用性，早為烏克蘭所期盼取得。F-16戰機配有20毫米機砲，能搭載各型炸彈、火箭和飛彈。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在社媒平台X（舊名推特Twitter）說：「F-16戰機已在烏克蘭。又一件不可能之事最後被證明完全可能。」 一名不願具名的美國官員說，F-16已完成交付。烏克蘭空軍暫未回覆路透社詢問。

丹麥和荷蘭一直是驅策國際提供F-16戰機給烏克蘭的背後推手。丹麥承諾捐助19架，荷蘭則應允交付24架；挪威也答應捐贈6架F-16戰機予烏克蘭。西方已為烏克蘭訓練F-16戰機飛行員和地勤人員數月。

烏克蘭軍隊先前只能倚靠規模相對較小、舊蘇聯時代的軍機來抵禦俄羅斯入侵。新加入F-16被烏克蘭官員視為空軍戰力的重要生力軍。但分析家和部分官員認為，單靠F-16戰機還不足以成為俄烏戰爭的轉捩點。

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