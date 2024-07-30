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只賣給美國！　日本出售30億日圓「愛國者三型」飛彈

▲日本愛國者三型飛彈。（圖／翻攝自日本防衛省官網）

▲日本出售愛國者三型（PAC-3）飛彈。（圖／翻攝自日本防衛省官網）

記者陳香菱／綜合報導

日本防衛省在29日宣布，已與美國簽署契約，將出售約30億元日圓（約6.5億元新台幣）的「愛國者三型」（PAC-3）飛彈，以補充美國在加強烏克蘭防空系統後所剩無幾的庫存，並承諾不會出售給其他國家。

美國國會研究服務處指出，愛國者飛彈是美國陸軍最先進的防空系統，它能夠偵測並擊落來襲飛彈。日本防衛省在聲明中表示，日本不會向非美國政府實體提供PAC-3飛彈，並將補充美國的庫存。日本未透露將出口多少PAC-3飛彈。

日本三菱重工取得授權在國內生產愛國者飛彈，每年為航空自衛隊生產約30枚，SDF目前有三種類型的愛國者飛彈PAC-2、PAC-3和更先進的PAC-3 MSE，一枚先進的PAC-3飛彈通常價值約400萬美元。

▲日本愛國者三型飛彈。（圖／翻攝自日本防衛省官網）

▲日本出售愛國者三型（PAC-3）飛彈。（圖／翻攝自日本防衛省官網）

日本在去年修改「防衛裝備移轉三原則」，放寬了武器出口限制，以前日本製造的授權產品只能向美國出口零件，現在可以向專利來源國出口「完成品」，但不向正在發生戰爭的國家提供。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國持續提供國防裝備品給烏克蘭，造成儲備逐漸不足，身為同盟國的日本出售飛彈，以行動來支持美國。

兩國也在15日簽署了高功率微波（HPM）武器合作研究，HPM武器不光能夠防禦傳統的空中威脅，也能反制無人機、防空系統，中國也在加快研發這類的導能武器。美國海軍水面作戰中心研發領導科格利（Kevin Cogley）指出，HPM和雷射武器雖然在開發上需要大量成本，但研發完成後，單發子彈成本極低，只要有電，可說是具備「無限彈匣」。

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