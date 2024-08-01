哈尼雅伊朗遇刺亡！聯合國安理會緊急會議　巴勒斯坦籲究責

▲ 哈尼雅長年流亡海外，在伊朗德黑蘭遭襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）於伊朗遇刺身亡，此前黎巴嫩真主黨指揮官、伊朗軍事顧問才遭以軍暗殺，中東緊張一觸即發。聯合國安全理事會召開緊急會議，巴勒斯坦呼籲對這起事件究責，同時譴責以色列跨境空襲侵犯鄰國領土；以色列則指控伊朗支持伊斯蘭激進組織，對所有人造成威脅。

綜合CNN及《以色列時報》，真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、伊朗軍事顧問貝迪（Milad Bedi）及哈尼雅接連遇害，引發各界對中東全面戰爭的憂慮。

安理會於當地7月31日召開緊急會議， 聯合國負責政治及和平事務的副祕書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）表示，「過去幾天的各種襲擊代表嚴重和危險的情勢升級」，呼籲透過外交努力「改變路線，尋求實現地區和平與穩定的道路」。

巴勒斯坦在安理會享有非會員的常駐觀察員國地位，代表納賽爾（Feda Abdelhady-Nasser）在會中呼籲對哈尼雅之死追究責任，並譴責以色列近期對黎巴嫩及伊朗的跨境攻擊，形同「犯罪性侵略」鄰國領土完整。

納賽爾發表談話指出，「我們再次緊急呼籲安理會、聯合國大會及所有守法、愛好和平的國家立即採取行動，制止以色列對巴勒斯坦人民及地區可怕的侵略」，更持續要求以色列對過去300天戰火中殺害的13萬名兒童及幾十年來在巴勒斯坦領土上的所有犯罪行為負責。

以色列代表米勒（Jonathan Miller）則指控，伊朗支持黎巴嫩真主黨及哈瑪斯等組織，是「驅動死亡與破壞的引擎，威脅著所有人」，「那些鮮少尋求地區穩定的國家應該致力於剷除主要恐怖分子，而不是呼籲雙方克制」，呼籲聯合國追究伊朗責任。以色列至今未證實也未否認暗殺哈尼雅。

報導提到，以色列重要盟國美國及與伊朗關係密切的俄羅斯都握有否決權，安理會似乎不太可能就這起事件達成任何聯合聲明。