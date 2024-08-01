陸女童室內攀岩墜地　目擊者曝「現場一大灘血」！送醫搶救無效亡

▲當時孩子（紅圈處）被拍到墜落。（圖／翻攝自大皖新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東肇慶市四會吾悅廣場室內攀岩項目近日發生一起墜亡慘案。一名6歲女童攀岩時，突然當場高墜。目擊者表示，女童撞擊地面瞬間爆出巨大聲響，後續被移開後地板還出現「一大灘血」，1日，當地文體部門人士表示，場館工作人員疏忽，未及時繫安全帶的情況下，女童自行攀爬從高處墜落。

據《大皖新聞》報導，7月30日，有網友爆料稱，廣東省肇慶市四會市一商城內，有人玩攀岩項目時墜落，引發關注。

影片顯示，位於室內一攀岩項目，一名小孩身上綁著安全繩正在進行攀爬。在這名小孩攀爬中，突然旁邊有人隨著繩子一起掉落。

另外一段影片顯示，有醫護人員推著擔架趕到現場處置，並且影片中傳來哭聲。

對此，當地120急救工作人員31日回應稱，昨天接到有人掉下來的電話後，已經派救護車前往現場，到達現場時小孩已經昏迷，隨後將小孩送往醫院。

據《沸點新聞》報導，當地通報，7月30日，廣東一商城兒童攀岩墜落。事故發生後女童被送往醫院進行搶救，因搶救無效，於7月31日凌晨1時30分離世。

經當地體育部門調查瞭解，當天該名女童在母親的陪同下參與攀岩活動，小朋友戴好安全帽的時候，因為工作人員的疏忽，沒能及時繫好安全帶，女童就自行攀爬上去，從上面跌落造成受傷。事發後對設備進行檢查，未發現任何故障。目前該攀岩項目已停業。